Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı nişanlandı
Derya Şensoy ve Yağız Can Konyalı, bir süredir devam eden ilişkilerini nişanla taçlandırdı
Giriş: 09 Mayıs 2026 - 22:03 Güncelleme:
1
Derya Baykal ile merhum tiyatrocu Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, bir süredir birliktelik yaşadığı oyuncu Yağız Can Konyalı ile evlilik yolunda önemli bir adım attı.
2
Geçtiğimiz yıl Yağız Can Konyalı’nın evlilik teklifini kabul eden Derya Şensoy, ünlü oyuncuyla aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı
3
Derya Şensoy, mutlu haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ