Derya Uluğ'dan sevgilisi Asil Gök'e: Başıma gelmiş en güzel şeysin
Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam ilk kez Harbiye Açıkhava'da sahne aldı. Uluğ, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Derya Uluğ, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda ilk konserini verdi. Basın mensuplarının, "İlk Harbiye konseriniz. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna yanıt veren Uluğ, "Son dakikalara kadar rahattım ama şu an çok heyecanlıyım. Her açıdan çok büyük emek verdik. Arka planda yaklaşık 100 kişilik bir ekip var. İnşallah izleyen herkes çok etkilenir ve eğlenir. Gelenlere yeni bir hikaye izleteceğiz" dedi.
"ÇOK HEYECANLIYIZ AMA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK"
Derya Uluğ, Mustafa İpekçioğlu'nun konuk olduğu sahnede 'Ne Ağlarsın' şarkısını yorumladı.
"BAŞIMA GELMİŞ EN GÜZEL ŞEYSİN"
Sevgilisi Asil Gök ile 'Yansıma' parçasını seslendiren ünlü şarkıcı, ardından, "Annem beni doğurduğundan beri başıma gelmiş en güzel şeysin. Müzisyenliğine, kalbine ve insanlığına aşığım" şeklinde konuştu.
Derya Uluğ, sahnede sevgilisi Asil Gök’ün doğum gününü de sürpriz pastayla kutladı.
Derya Uluğ'u dinlemeye gelenler arasında Berfu-Eser Yenenler, İbrahim Selim, Müjde Uzman, İrem Derici, Onur Akbay, Zehra Yılmaz ve Tülin Şahin gibi isimlerin yanı sıra Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, İrfan Can Eğribayat ve eşi Ceren Arpaçay Eğribayat, İsmail Yüksek, Samet Akaydın ve Cengiz Ünder ve sevgilisi Bilge Yenigül de vardı.