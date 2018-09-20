Uzun süren bir bekleyişin ardından nihayet Destiny 2’nin yeni ek paketi kullanıcılarla buluştu. Forsaken, The Taken King’in Destiny’e yaptığı etkiyi yapıyor ve güçlü bir hikayeyle birlikte pek çok yenilik ekliyor. İlk Destiny oyunu 2014 yılında çıkmış, RPG ve FPS türlerini çevrimiçi bir platformda birleştirerek oyuncular için adeta bir devrimi gerçekleştirmişti. Daha sonra çıkan 4 farklı eklenti paketi ile yapım pek çok silah, özellik ve öykü içeriği ile güçlenmeye devam etti.

Çıkışından 3 yıl sonra geçtiğimiz sene Destiny 2 piyasaya çıktı ve otoriteler tarafından yüksek puanlara layık görülerek, kullanıcıları genel olarak memnun etmeyi başardı. Ancak ilk Destiny ile birlikte tüm ek paketlere alışan birçok oyuncu ikinci oyunun içeriğini eksik bulmuş ve eleştirmişti.

ŞOK EDİCİ BAŞLANGIÇ

Forsaken ise bu eleştilere cevap olurcasına dolu dolu içeriğiyle Destiny 2’i farklı bir boyuta taşıyor. Hikaye ile başlayacak olursak Destiny 2: Forsaken’e seride sevdiğimiz bir karakterin şok edici ölümü ile başlıyoruz. Fragmanlarını izleyen herkesin vakıf oluduğu bu bilginin ardından spoiler vermeden şunları söyleyebiliriz.

Cinayetin izlerini takip etmemiz neticesinde yolumuz The Tangled Shore’a düşüyor. Tam bir pislik yuvası ve suç lordlarının egemenliğinde olan bu yerde Awoken prensi Uldren Sov ve gaddarlardan oluşan yardımcıları Baron’lara karşı bir mücadeleye girişiyoruz. Bu savaşa adalet veya intikam hırsıyla başlamış olsak da gayemiz ne olursa olsun bu adamları saftaşı bırakmaktan başka çaremiz kalmıyor.

FARKLI DÜŞMAN TİPLERİ, ZORLAYICI DÖVÜŞLER

Uzunca bir başlangıç bölümündenden sonra The Tanglend Shore’u keşfetme şansını yakalıyoruz. Bir yerden sonra hikaye farklı dallara ayrılıyor, pek çok farklı düşman tipi ve zorlayıcı boss dövüşleri ile karşılaşıyoruz.

Oyunun yapımcısı Bungie, öykünün her bölümünü farklı bir hayal gücüyle tasarlayarak çeşitlilik ve derinlik katmış. Yani ilerleyişiniz sürecinde pek çok başka oyun gibi aynı şeyleri tekrar tekrar yaptığınızı düşünmüyorsunuz.

Özellikle boss dövüşleri gerçekten bir sanat eseri kıvamında. Daha hızlı, daha zeki düşmanlara karşı farklı şekilde düşünmeye ve strateji üretmeye zorluyor.

AKICI VE SERİ BİR OYNAYIŞ

Daha hızlı derken oynanışta da bu etkiyi hissedebiliyoruz. Daha heyecan ve aksiyon dolu dakikalar geçirmemizi amaçlayan yapımcılar dövüş mekaniklerini de buna göre dizayn etmiş. Böylece akıcı ve seri bir oynanış ortaya çıkmış.

Forsaken ile birlikte yeni bir faction ile tanışıyoruz. Baron’ların kendi özel ordusu olan Scorn birliği, güçlü ateş güçleri ile birlikte vahşi yakın saldırılarda da bulunabiliyorlar. Silahlar ve ekipmanlardaki yeniliklerden bahsedecek olursak en çok ön plana çıkan silah sınıfından bahsetmezsek olmaz.

Yaylar çok yönlü özellikleri ve ‘headshot’ alabilme kabiliyetleri ile hemen kendini sevdiriyor. Özellikle patlayıcı oklarla birlikte oyunu güzel bir estetik katıyor.

GÖREVİ TAMAMLA, MÜCADELEYİ KAZAN

Son olarak çok oyunculu yeni PvE modumuzdan bahsederek incelememizi sonlandıralım. Gambit modunda iki takıma bölünüyoruz ve öldürdüğümüz düşmanlardan en fazla mote’u toplamak için yarışıyoruz.

Asıl eğlence de burada başlıyor. Haritanın merkezindeki bankaya topladığımız mote’ları yükleyerek karşı takımın haritasına düşmanlar gönderiyor ve ilerleyişlerini yavaşlatıyoruz. Mote yüklemesini tamamlayan ve mini-boss’u çağırarak yenen ilk takım mücadeleyi kazanmış oluyor.

Forsaken, Destiny 2’ye kattığı derin hikayesi ve ekipman zenginliği ile uzun saatler sürebilecek oynanış katıyor. Curse of Osiris ve Warmind’tan sonra Forsaken, özlediğimiz ve sevdiğimiz Destiny’i bize verdi ve eğlenceli vakit geçirmemize olanak sağladı.

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