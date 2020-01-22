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Uluslararası Dönerciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan önemli açıklamalarda bulundu. Mercan, ülkede ucuz dönercilerin virüs gibi yayıldığını belirterek, son tüketim tarihi geçmiş ürünü bakteri üremişse çamaşır suyuyla yıkayanlar dahi olduğunu söyledi.

2-3 LİRAYA SATILAN DÖNERE DİKKAT!

Mercan, "Bugün yedi kıtada, her ülkede günlük 500 milyon insanın yiyeceğinden bahsediyoruz. Türk döneri bugün ülkemizde maalesef herkesin yapabileceği bir konumda üretilip müşteriye sunuluyor. Peki hangi ortamlarda döner yapılıyor? Kepenkleri kapatılmış, suyu ve lavabosu olmayan, hangi bulaşıcı hastalığı taşıdığı dahi belli olmayan, hijyen ortamı olmayan, depolarda, bakteriyel ortamlarda ürün hazırlayıp servis yapılması gıda terörüdür. Bir gıdanın izlenebilirliği ve kontrol edilebilirliği yoksa bunun sağlığından konuşmak mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

Uluslararası Dönerciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Mercan, "Bugün tavuk üretiminde Türkiye ileri gelmiş ülkeler sıralamasında 5'inci. O kadar sağlıklı ve kaliteli endüstriyel tesislerimiz var ama tavuk ürünlerimiz bayiilere geldiği zaman, servis edildiği zaman günü geçmiş ürünleri, imha edilmesi gereken ürünleri ucuz fiyatlara kayıtsız işletmelere, merdivenaltı diye tabir ettiğimiz firmalara veriyorlar. Firmalar bunu döner haline getirerek, 2-3 liraya satıp meşru olan bir sektörü yok ediyorlar" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE TÜKETİLEN DÖNERİN YÜZDE 80'İ MERDİVEN ALTI"

Günü geçmiş, imha edilmesi gereken ürünlerin çamaşır suyuyla yıkandığı iddialarının doğru olduğunu söyleyen Mercan, "Vatandaş sorgulasın. Döner yemeğe gittiğinde işletme müdürüne ya da döner ustasına tavuğu nereden aldıklarını, nerede hazırladıklarını sorsunlar. Eğer 'Biz hazırladık' derlerse buna itibar etmesinler. Türkiye'de tüketilen dönerin yüzde 80'i merdiven altıdır. Yüzde 80'i kayıtsız ve sağlıksız ortamlarda hazırlayıp müşterilerimize sunum yapıyor" şeklinde konuştu.

"HASTANELER TIKA BASA İNSAN DOLU"

Mehmet Mercan, "Gıda terörüne dur diyemezsek biz bu insanları yok ederiz, sağlıksız her tür gıdayla alakalı hastaneler tıka basa insan dolu. Döner ana yemeğimizdir, 7'den 70'e tükettiğimiz bir üründür. Bunu sağlıklı koşullarda üretip servis etmek zorundayız. Bu milleti zehirlemeye, 3-5 para kazanacağız diye, menfaat ve çıkar sağlayacağız diye cebinde her 10 lirası olan sahada bir döner dükkanı açmasın" dedi.