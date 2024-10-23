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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Deutsche Bank üçüncü çeyrekte 1.46 milyar Euro kâr etti - Para Haberleri

        Deutsche Bank üçüncü çeyrekte 1.46 milyar Euro kâr etti

        Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 1.46 milyar Euro kâr etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:39
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        Deutsche Bank'tan 1.5 milyar Euro net kâr
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        Deutsche Bank, yılın ikinci çeyreğinde, art arda 15 çeyreklik kâr serisinin kesilmesinden sonra üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde kâr açıkladı.

        Deutsche Bank, 2024’ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu. Buna göre banka, yatırım bankacılığında işlerin iyi gitmesinin etkisiyle üçüncü çeyrekte vergi sonrası kârını (hissedarlara atfedilebilir net kârı) geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41 artırarak 1 milyar 461 milyon Euro'ya yükseltti.

        Banka, yılın ikinci çeyreğinde art arda 15 çeyreklik kâr serisinin kesilmesinden sonra temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde kâr etti. Analistler ortalama 1,4 milyar Euro civarında kâr bekliyordu.

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        Bankanın, yatırım bankacılığı biriminin geliri üçüncü çeyrekte yüzde 11 artışla 2,5 milyar Euro'ya yükseldi.

        Deutsche Bank’ın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net geliri ise 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 7,5 milyar Euro oldu.

        İkinci çeyrekte, iştiraki Postbank ile ilgili bir hukuki ihtilaf için ayrılan 1 milyar Euro'luk karşılık Deutsche Bank’ın zarar etmesine neden olmuştu.

        Banka, daha fazla hisse geri alımı için onay başvurusunda bulunduğu da bildirdi.

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