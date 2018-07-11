Adnan Oktar hakkında sayısız suçlama var

İstanbul merkezli 5 ilde, Adnan Oktar suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan 235 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında 1999 yılında adını ilik nakli kampanyasıyla duyuran Oktar Babuna da var.

OKTAR BABUNA KİMDİR?

Jinekolog Prof. Dr. Cevat Babuna'nın oğlu olan ve 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Oktar Babuna (56) jinekoloji konusunda eğitimini devam ettirdi. Daha sonra beyin cerrahisi alanına yönelerek 1988 yılında Amerika'ya gitti. 1994'te Türkiye'ye dönen Babuna, 1997 yılında eksik rotasyonlarını tamamlamak üzere Şişli Etfal Hastanesi'ne atandı. Daha sonra buradaki görevinden istifa etti.

120 BİN KAN VE İLİK ÖRNEĞİ KAYBOLDU



Oktar Babuna adını, 1999 yılının yaz aylarında kan kanseri olduğu ve tedavi için ilik nakli gerektiğini duyuran gazete ilanı ve başlattığı ilik kampanyası ile duyurdu. Kampanyada 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmasının ardından örneklerin 120.000'inin kaybolması suçlamasıyla dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Adnan Oktar ile bağlantısı olduğu, kan ve ilik örneklerinin ABD'ye gönderildiği iddialarıyla gündeme geldi.

Kampanyada kuşkular olduğu gerekçesiyle toplanan ilik ve kanların iade edilmesi için girişimde bulunulmuşsa da büyük oranda başarısız oldu. Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle Türkiye'de durdurulan kampanyanın Avustralya'da sürmesi üzerine Türkiye, Avustralya'yı uyararak kampanyanın durdurulmasını sağladı.