DEVA'da Ali Babacan yeniden genel başkan

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi sona erdi.

"Yeni bir yol, DEVA yolu" sloganıyla Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen kongreye Genel Başkan Ali Babacan tek aday olarak girdi.

Geçerli 556 oyun tamamını alan Babacan, yeniden DEVA Partisi Genel Başkanı seçildi.

Kongrede, genel merkez yönetim kurulu ve disiplin kurulu ile ilkeler ve değerler kurulu üyeleri de belirlendi.