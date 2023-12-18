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        Haberler Gündem Politika DEVA Partisi lideri Babacan: DEVA Partisi'nin grup kurması çok önemli

        DEVA Partisi lideri Babacan: DEVA Partisi'nin grup kurması çok önemli

        DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Saadet Partisi'nin Meclis'te grubunun olması kadar DEVA'nın da grup kurmasını çok önemsiyoruz" dedi

        baydemir@haberturk.com
        Giriş: 18.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:31
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        Babacan: DEVA Partisi'nin grup kurması çok önemli
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 31 Mart’taki yerel seçimlere partisinin herhangi bir işbirliğine girmeden kendi adayları ile gireceğini ancak teşkilattan gelen taleplere de kayıtsız kalmayacaklarını söyledi. Bir milletvekilinin hayatını kaybetmesiyle grubu düşen ancak CHP’den transferle Meclis’te yoluna devam Saadet Partisi konusunda, “Saadet Partisi’nin Meclis’te grubunun olmasını önemsiyoruz ancak DEVA Partisi’nin de Meclis’te grup kurması çok önemli” dedi. Babacan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın yaptığı açıklamalara da tepki gösterdi.

        Partisinin genel merkezinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; ekonomi, Filistin savaşı ve yerel seçim konusunda değerlendirmelerde bulundu.

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        Hükümet kurulalı 6 ayın bittiğini hatırlatan Babacan, “Mali sıkılaştırma yapıldı. Faizler 8.5’tan 40’a çıktı. Vergi artışı yoluyla vatandaştan kaynak toplanıyor. Körfez ülkelerinden kaynak aranıyor ancak hukuk ve adalet konusunda pek bir iyileşme görmedik” dedi.

        Ülkede bir güven ikliminin oluşmadığını söyleyen Babacan, yüksek faizle bir miktar paranın Türkiye’ye girdiğini ancak bunun kısa vadeli olacağını öne sürdü.

        TÜİK’in açıkladığı rakamların doğru olmadığını belirten Babacan, “TÜİK gerçek rakamları açıklamadıktan sonra ne makroekonomik politikaların bir anlamı oluyor, ne de geniş kesimlerin refahı artıyor” dedi.

        Merkez Bankası’nın piyasaya sürülen döviz, repo faiz oranları gibi bazı noktalarda hala verileri açıklamadığını hatırlatan Babacan, “Faiz meselesi ile ilgili sayın Erdoğan’ın çıkıp halkla yüzleşmesi, ben yanlış yaptım demesi lazım. 6 aydır ağzından faiz lafı çıkmıyor. Piyasa diyor ki acaba ne zaman sabrı taşacak? Acaba Merkez Bankası Başkanını ne zaman görevden alacak? Erdoğan’ın kalemi Merkez Bankası Başkanının kafasının üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi sallanıyor.

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        Gazze’de İsrail’in savaş suçu işlediğini vurgulayan Babacan, “İsrail’in niyeti Gazze’yi tamamen işgal ve ilhak. Buna seyirci kalınıyor” dedi.

        SEÇİME İTTİFAKSIZ GİRECEKLER

        Prensip olarak 31 Mart mahalli seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı aldıklarını belirten Babacan, teşkilattan ve illerden talep gelirse istisnai olarak işbirliği yapacaklarını; bunda da diğer partilerin tabanıyla mutabakat ve genel merkezlerin rızasını arayacaklarını söyledi. Ülkenin ittifak yorgunu olduğunu vurgulayan Babacan, İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerde hazırlıklarını yürüttüklerini, güçlü adaylarla seçime gireceklerini söyledi. Babacan, hedeflerinin en fazla belediye başkanı çıkarmak ve oylarını maksimize etmek olduğunu ifade etti.

        GRUP KURMA ÇALIŞMALARI

        Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Gitmez’in vefatının ardından grubu düşen Saadet Partisi’nin CHP’den bir milletvekilini geçici transferle grubunu koruması ve DEVA’nın grup kurma çalışmaları konusunda Babacan şunları söyledi:

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        “Saadet Partisi’nin Meclis’te bir grubunun olmasını önemsiyoruz. Saadet Partisi sadece bizimle değil, birçok partiyle görüştü. Grup meselesinin kalıcı çözüme ulaşmasını arzu ederiz. Biz de 15 milletvekilimizde grup kurma çabasıyla hareket ediyoruz. Meclis’te bir grubumuzun olmasının fayda sağlayacağını düşünüyoruz. DEVA’nın Meclis’te grubu olmasını çok önemsiyoruz.”

        MERKEZ BANKASI’NIN GÖREVİ

        Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan’ın röportajı ile ilgili soru üzerine Babacan şunları söyledi:

        “Merkez Bankası Başkanının iletişimini çok dikkatli yapması gerekir. Ölçülüp tartılmış, piyasa hassasiyetlerini gözeten kurumsal açıklamalar olmalıdır. Bu değerlendirmeleri, herkes eş zamanlı öğrenmelidir. Merkez Bankası’nın asli görevi fiyat istikrarını sağlama konusunda adım atmaktır. MB Başkanının Cumhurbaşkanına methiyeler düzmek gibi bir görevi yoktur. Görevi, herkesin cebindeki paranın değerini korumaktır. 200 TL’lik banknot ilk çıktığında 134 dolardı, bugün 7 dolar. Bu açıklamalar, enflasyonu düşürme hedefiyle de çelişir. Merkez Bankası Başkanlığı bilimdir, aynı zamanda sanattır. Başkan üzerinde bütün vasıfları toplayamazsa ona göre bir ekip oluşturması gerekir. Dost uyarısı; bunlar doğru şeyler değil.”

        İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

        Babacan, DEVA Partisi programında NATO konusundaki görüşlerinin yazılı olduğunu hatırlatarak, İsveç’in NATO üyeliğine partisinin genel anlamda olumlu baktığını ancak İsveç’in de bazı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

        Babacan, soru üzerine DEVA Partisi’nin genel seçimden bu yana 20 binin üzerinde üye kaybettiğini açıkladı.

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