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Basel'deki partine yine mikrofonu eline almış ve bir karış suratla kendisine bakanlara "İki saat kadar önce kendinizi b.k gibi hissediyordunuz, şimdi sanırım daha iyisiniz. Bu final, bizim için henüz bir başlangıç, bu maçlardan daha çok oynayacağız. Kafanıza takmayın" demişti. Bu sözlerin ardından ise tüm takım şarkı söylemeye başladılar. Alman menajer haklı çıkmıştı. Liverpool, geçen sezon bir final daha oynadı ancak bu kez organizasyon olarak bir tık daha üst düzeyde.