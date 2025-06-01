Devler Ligi'nde sezonun oyuncusu Dembele!

Avrupa'da ve ligde başarılı bir sezon geçiren PSG'nin yıldız oyuncusu Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Kendisi bu sezon Manchester City ve Liverpool gibi kritik maçlarda sahneye çıkıp takımının finale ulaşmasına büyük katkı verdi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI DEMBELE'NİN SÖZLERİ Yıldız kanat oyuncusu Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra "Çok küçük yaştan beri,Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ediyordum, bu büyük organizasyonda," dedi. "Finale ulaşmak inanılmazdı, kazanmak ise daha da inanılmaz. Tarif edilemez bir his. Bu yolculukla gurur duyuyorum. Kariyerim boyunca bu sonucu elde etmek için yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu muhteşem bir şey." diyerek açıklamalarda bulundu.