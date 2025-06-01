Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde sezonun oyuncusu Dembele - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde sezonun oyuncusu Dembele

        2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin başarısında önemli rol oynayan Fransız futbolcu Ousmane Dembele, devler liginde sezonun en iyi oyuncusu seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 19:29 Güncelleme: 01.06.2025 - 19:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devler Ligi'nde sezonun oyuncusu Dembele!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa'da ve ligde başarılı bir sezon geçiren PSG'nin yıldız oyuncusu Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.

        Kendisi bu sezon Manchester City ve Liverpool gibi kritik maçlarda sahneye çıkıp takımının finale ulaşmasına büyük katkı verdi.

        ŞAMPİYONLUK SONRASI DEMBELE'NİN SÖZLERİ

        Yıldız kanat oyuncusu Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra "Çok küçük yaştan beri,Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ediyordum, bu büyük organizasyonda," dedi. "Finale ulaşmak inanılmazdı, kazanmak ise daha da inanılmaz. Tarif edilemez bir his. Bu yolculukla gurur duyuyorum. Kariyerim boyunca bu sonucu elde etmek için yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu muhteşem bir şey." diyerek açıklamalarda bulundu.

        DEMBELE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İSTATİSTİĞİ

        28 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Luis Enrique'nin en önemli silahıydı. Fransız oyuncu çıktığı 15 maçta 8 gol ve 6 asistle toplamda 14 gollük katkı verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Rusya'da köprü yolcu trenin üzerine çöktü!
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Matematik mühendisi kadın, arkadaşını öldürdü!
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Van Spor - Batman Petrolspor maçı CANLI YAYIN
        Ünlüler sezonu açtı
        Ünlüler sezonu açtı
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Trump NASA Direktörlüğü adayını geri çekti
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Genç doktorun ölümünde sır perdesi aralandı!
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Bayramda ulaşım ücretsiz
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Sabah çiçek gönderdiği karısını öğleden sonra vurdu!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        Wilfried Zaha, Galatasaray'dan resmen ayrıldı!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        İş insanını öldürüp bagaja koydular!
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı
        Başarısız kaçma girişimi
        Başarısız kaçma girişimi
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Elon Musk'ın Beyaz Saray günleri bitti
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        Trump'tan CBS'e dava: Zihinsel ızdırap yaşadı, itibarı zedelendi
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        PSG'nin şampiyonluğunun ardından Paris karıştı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Görev aşkına 40 saat havada kaldı
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        Vücudunuzu istediğiniz şekle sokan o uygulamaya dikkat!
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"
        "Otobüs şoförüydüm oyuncu oldum"