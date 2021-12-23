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Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vefat etti

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 95 yaşında hayatını kaybetti

Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca vefat etti
Sanat dünyasının acı kaybı
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AA

TRT Müzik Koordinatörü Kenan Bölükbaş, usta sanatçının vefatını sosyal medya hesabından, "Sanatkar, icracı, bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, bugün hayata gözlerini yumdu. Allah rahmet eylesin." ifadeleriyle duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı klasik Türk müziği ses sanatçısı İbrahim Suat Erbay da "Türk müziğinin bir devri daha bitti. Türk musikisinin önde gelen fem-i muhsinlerinden Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamızın irtihal haberini aldım. Sevenlerine baş sağlığı diliyorum." dedi.

Ankara Devlet Türk Müziği Korosu da Twitter hesabından, "Türk Müziğinin en önemli besteci, ses sanatçısı, duayen hocası Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hocamız hakkın rahmetine kavuşmuştur." açıklamasını yaptı.

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, bestekar ve tıp doktoru Yavaşça, 1 Mart 1926'da Kilis'te dünyaya geldi.

"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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