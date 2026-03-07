Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam Devlet Su İşleri DSİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır? 2026 DSİ personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Devlet Su İşleri DSİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır? 2026 DSİ personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 1389 personel alımı için başvurular sona erdi. İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden DSİ 1389 personel alımı başvuruna göre müracaatları olumlu olan adaylar noter kurasına katılacaklar. Peki, DSİ personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DSİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

        1

        DSİ personel alımı kura sonuçları için geri sayım başladı. DSİ kura sonuçları DSİ 11.Bölge Müdürlüğü internet sitesinden sorgulanabilecek. Peki DSİ personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 DSİ kura çekimi isim listesi sorgulama nasıl yapılır?

        2

        DSİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

        DSİ kura çekimi 2 Mart Pazartesi günü saat 10:00‘da DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) ile atanacaklara ilişkin liste, sınava dahil edilecek adaylara ilişkin liste 09.03.2026 tarihinde DSİ 11.Bölge Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir.

        3

        DSİ KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

        Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) Yöntemiyle yapılacak alımda; İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından kuraya girmeye hak kazanan adaylardan, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar ASİL ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da YEDEK aday sınava tabi tutulmaksızın noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir.

        Sınav Yöntemiyle yapılacak alımda (Ekskavatör Operatörü); İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından kuraya girmeye hak kazanan adaylardan açık iş sayısının 4 (dört) katı tutarında ASİL, 4 katı kadar da YEDEK aday, noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Belirlenecek olan ASİL ve YEDEK adaylara ilişkin yapılacak olan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınava ilişkin bilgiler Bölge Müdürlüğümüzün internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

        4

        DSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Noter kura çekiliş sonuçları;

        Doğrudan Noter Kurası (sınava tabi tutulmaksızın) ile atanacaklara ilişkin liste, sınava dahil edilecek adaylara ilişkin liste 09.03.2026 tarihinde DSİ 11.Bölge Müdürlüğü internet sitesinde ilan edilecektir.

