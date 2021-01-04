2021 personel alımları başladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü toplam 63 (altmış üç) adet Mühendis kadrosuna memur alımı yapacağını açıkladı. DSİ memur alımına dair ilanın detaylarını paylaştı. Basın İlan Kurumu sitesinde yer alan ilanın detaylarını sizler için derledik. Peki, Sİ memur alımı şartları neler? İşte hakkında ayrıntılar...

DEVLET SU İŞLERİ AÇIKLAMASI

Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 63 (altmış üç) adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Mühendis Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 15 Şubat 2021 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.

Son müracaat tarihi itibarıyla fakültelerin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının aşağıda atama kadro sayısı belirtilen bölümlerden mezun olma şartı bulunmaktadır.

İnşaat Mühendisi - 25

Ziraat Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği - 4

Makine Mühendisliği - 11

Harita Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği veya Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisliği Geomatik veya Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Uzaktan Algılama - 11

Jeoloji Mühendisliği veya Hidrojeoloji Mühendisliği - 3

Elektrik Mühendisi veya Elektrik - Elektronik Mühendisi - 1

Bilgisayar Mühendisi veya Bilgisayar ve Yazılım Mühendisi - 4

Maden Mühendisi - 1

Meteoroloji Mühendisi - 3

2 - ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.

c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

3 - BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular, elektronik ortamda http://personelalimi.dsi.gov.tr adresinde yer alan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar başvuru formunu imzalı olarak Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.

Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday kendi branşındaki il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

Başvurular sadece elektronik ortamda yapılacağından şahsen veya posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.

5 - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen adaylar arasından en yüksek KPSSP3 puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

6 - SINAV TARİHİ VE YERİ

Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile ilgili bilgiler 26 Ocak 2021 tarihinde www.dsi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır.

7 - GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sınav Başvuru Formunu imzalı olarak aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 3 Şubat 2021 tarihinde Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’nda olacak şekilde posta ile (iadeli taahhütlü olarak) gönderecek veya Genel Müdürlük Personel Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) 2020 yılı KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

c) Özgeçmiş,

d) Üç adet vesikalık fotoğraf.

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 3 Şubat 2021 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

DSİ MEMUR ALIMI İLANI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN