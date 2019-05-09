Tekstil ihracatının liderleri ödüllendirildi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB),geçtiğimiz yılın başarılı ihracatçılarını “İhracatın Liderleri” ödül töreni ile ödüllendirdi. Düzenlenen törende toplam 1099 ihracatçı firma 5 farklı kategoride ödül aldı.



Ödül töreninin açılışında konuşan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, ödül alan ihracatçıların çok büyük başarılara imza attığını belirtti. Öksüz, şunları söyledi:

“Tekstil ve hammaddeleri sektörümüzün 2018 yılı itibariyle 188 ülkeye gerçekleştirdiği 10,5 milyar dolarlık ihracata büyük katkı sunan ihracatçılarımızı ödüllendiriyoruz. Ülke ekonomimize önemli ölçüde dış ticaret katkısı veren sektörümüz 11 bin 200 ihracatçısı ile 413 bin kişiye istihdam sağlıyor. Tekstil sektörü olarak bizlere düşen görev mevcut pazarlarımızda gücümüzü arttırıp yeni pazarlara açılmak ve ihracatımızı daha da yukarılara taşımak için gece gündüz çalışmak. Markalaşma, tasarım, Ar-Ge ve inovasyon her zaman önceliğimiz. Bugün tüm Türkiye’de 341 tasarım merkezi varken bunun 62 tanesi tekstil sektöründe. Ayrıca sektörümüzde 71 Ar-Ge merkezine ulaşmış durumdayız. 2018 yılında teknik tekstil ihracatında tarihimizin en yüksek ihracat değeri olan 1 milyar 750 milyon dolara ulaşmış olmamız da bunun en büyük göstergesi. Çok değil 18 yıl önce dünya sıralamasında 13. olan Türk tekstil ve hammaddeleri sektörü hızla yukarı sıralara tırmanmayı başardı. Türkiye, bugün dünyanın 7. Avrupa Birliği’nin ise ikinci büyük tedarikçisi konumunda.”

Türkiye’nin geçmişte üzerinde olan nice “gelişmiş ülkeyi” geçmeyi başardığını kaydeden Öksüz, “Amacımız ülkemizin dünya pazarlarındaki payını daha üst sıralara çıkarmak. Tekstil sektörü dün ve bugün olduğu gibi yarın da en önemli sektörlerden bir tanesi olmaya devam edecektir.” dedi.

Geçtiğimiz hafta YÖK ile imzaladıkları anlaşmaya da değinen Öksüz, “Tekstil Mühendisliğinin Algısının Yükseltilmesi Projesi’ için geçtiğimiz hafta YÖK ile protokolümüzü imzaladık. Sektörümüzün geleceğine yönelik yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla hayata geçirilen bu projede ilk 80.000 sıralama ile Tekstil Mühendisliği Bölümlerini tercih eden öğrencilerimize İhracatçı Birliklerimiz ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası olarak asgari ücrete varan karşılıksız burs imkânı sağlayacağız.” dedi.

"TÜRKİYE TEKSTİLDE DÜNYA YEDİNCİSİ"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, törende yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Tekstil bizim ilk göz ağrımız, bugün de hala bizim göz bebeğimiz... Türkiye'nin ihracatının toplam dünya ihracatındaki payı yüzde 0,9. Türkiye'nin tekstil ihracatının toplam dünya tekstil ihracatı içerisindeki payı yüzde 3,1. Toplam dünya tekstil ihracatı, 340 milyar dolar, Türkiye'nin ihracatı ise 10,5 milyar dolar. Yüzde 3,1'lik paya ulaştığımız bir sektörü ihmal edebilir miyiz?

Toplam ihracatımızın dünya ihracatı içindeki payını yüzde 0,9'dan yüzde 1'e çıkarmak için her gün uğraşıyoruz. Türkiye, dünya ihracatında 31'inci, tekstilde ise 7'nci sırada. Bu bize tekstilde rekabet gücümüzün olduğunu gösteriyor. Bu sektörü desteklemeye devam etmeli, daha da güçlendirmeliyiz. Tekstil ve konfeksiyon sektörü her zaman göz bebeğimiz olarak kalacak."

Türkiye ihracatında yaşanan gelişmelere de değinen Turagay, bu yılın ihracat için çok önemli olduğunu vurguladı. Turagay, "İhracatımızı daha da artırmalı, daha rekabetçi olmalıyız. Bakanlık olarak, devlet yardımlarımızı yeniden gözden geçiriyoruz. 3,1 milyar TL'lik kaynağımız var. Bu kaynağı en etkin şekilde Türkiye'miz için kullanmak üzere elimizden geleni yapacağız. Bu yardım mekanizmasını da yeniden gözden geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Bugün Türk Eximbank'ın, Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse ettiğini, bunun 2019 senesinde yüzde 27'ye ulaşacağını belirten Turagay, "Tekstil sektörümüzü gelecek sene önce 15 milyar dolara, 2023 yılında da 20-25 milyar dolarlara taşımayı hedefliyoruz." dedi.

GÜLLE: TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ DİĞER SEKTÖRLERE DE İLHAM VERECEK



TİM Başkanı İsmail Gülle, tekstil sektörünün tarihsel gelişimine işaret ettiği konuşmasında “1980’de Türkiye’nin ihracatı 2,5 milyar dolar iken bunun 1,5 milyar doları tekstil ve hazır giyimdi. Tekstil sektörü dün vardı, bugün var, yarın da var olacak. 1937 Sümerbank’ın kurulduğu yıl. Aynı zamanda Türkiye’de ihracatçı birliklerinin de kurulduğu bir yıl. O tarihten bu yana Türkiye’nin dış ticaretini ve ihracatçısını sadece ihracatçı birlikleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi temsil etmektedir ve hizmeti de en iyi şekilde vermektedir. Geçen ay Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından ilk defa Nisan ayı ihracatını açıkladık. Yüzde 6’ya yakın artışla Nisan ayı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ayı oldu. İçinde tekstil sektörümüzün de, hazır giyim sektörümüzün de başarılı artışını gördük. Her ay ihracat rekorları kırarak, başarılarımızın üzerine başarı ekleyerek götürüyoruz.” dedi.

İhracatın ve üretimin kolay bir iş olmadığını belirten Gülle, “Bizler bu köprü sektör içerisinde o kadar verimli olma noktasına geldik ki diğer sektörlere de ilham vermeye başladık. "Her ay ihracat rekorları kırarak götürüyoruz. Hedefimiz, 200 milyar dolar ihracat. 100'lü rakamlarda çok kaldığımızın hepimiz farkındayız, artık 200'lü rakamları gerçekleştirmek istiyoruz. Ahmet Öksüz’ü tekstil mühendisliğinin algısının yükseltilmesi ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalardan ve YÖK ile imzalamış oldukları protokolden dolayı tebrik ediyor ve destekliyoruz. Gerçekleştirilen bu protokol diğer sektörleri de etkileyecek ve üniversitelerde tercih sebebi olmalarını sağlayacak bir projedir.”





"YIL SONUNA KADAR 20 ŞUBEYE ÇIKACAĞIZ"

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım da 2017 yılında Türk Eximbank'ta önemli bir dönüşüm gerçekleştiğini, Türk Eximbank'ı, doğrudan ihracatçı ile çalışan bir banka haline getirdiklerini söyledi.

Yıldırım, şu anda 16'ya varan şube sayısına ulaştıklarını belirterek, yıl sonuna kadar 20 şubeye çıkacaklarını bildirdi.

İhracatçı ve finans sektörü ile artık çok yakın çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, "Bu sene kendimiz de teminat mektubu ve garanti verir hale geldik. Bugün 11 bin 300'ü aşkın ihracatçımızla çalışıyoruz. 2019 yılının ilk 4 ayında dünyadan ilave 2,1 milyar dolar Türkiye'ye kaynak getirmiş olduk." dedi.





Platin Ödül alan ilk 10 firma;

1. AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZ. A.Ş.

2. KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş.

3. ZORLU DIŞ TİC. A.Ş.

4. GREİF EPS TURKEY AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

5. KİPAŞ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.

6. KADİFETEKS MENSUCAT SAN. A.Ş.

7. TEKSİS TEKSTİL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.

8. ORMO YÜN İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

9. KASAR VE DUAL TEKS. SAN. A.Ş.

10. YÜNSA YÜNLÜ SAN. VE TİC. A.Ş.