'Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki' izleyiciyle buluşuyor

Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devrim Erbil’in yaratıcı dünyası beyaz perdeye taşınıyor. SM Sanat’ın uygulayıcı yapımcılığında hayata geçen, yapımcılığını Picus Film’in üstlendiği “Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki”, sanatçının çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinden izler taşıyan yarı biyografik bir anlatıyla, izleyiciyi Erbil’in sanat yolculuğuna yakından bakmaya davet ediyor.

Yönetmen ve yapımcı Durmuş Akbulut’un yönettiği film, yaklaşık 120 yıllık Türk sinema tarihinde kurmacaya dayalı ilk uzun metrajlı ressam filmi olma özelliğini taşıyor. Film, sanatçının hayatından seçilmiş dönemleri birebir biyografi anlatısıyla değil; anılar, duygular ve görsel çağrışımlar üzerinden ilerleyen özgün bir sinema diliyle ele alıyor.

Geçmişin izinde bir içsel yolculuk hikâyesi

Film, sanatçının atölyesine gelen gizemli bir telefonla başlayan ve çocukluğunun geçtiği Balıkesir’e uzanan içsel bir yolculuğa odaklanıyor. Erbil’in sanatsal bakış açısının erken izleri, filmin anlatı omurgasını oluşturuyor. İstanbul ise kuşbakışı manzaraları, ağaçlar ve kuşlarla bütünleşen tarihi yarımadasıyla filmin görsel dünyasında önemli bir yer tutuyor. Çekimleri Balıkesir, İstanbul, Bodrum ve Kıyıköy’de gerçekleştirilen yapım; Erbil’in resimlerindeki o meşhur kuşbakışı perspektifi ve ritmik çizgileri sinematografik bir görsel şölene dönüştürüyor.

SM Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Oğuz, filme dair şunları söylüyor: “Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki’, sadece bir biyografi çalışması değil; Türk sinema tarihinde bir ressamın dünyasına kurmaca diliyle yaklaşan ilk uzun metrajlı yapım olması bakımından bir milat niteliği taşıyor. SM Sanat olarak, Türkiye’nin kültürel belleğinde derin izler bırakan usta isimlerin mirasını, çağdaş anlatılarla yeni nesillere aktarmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu filmle, resmin durağan estetiğini sinemanın dinamizmiyle harmanlayarak izleyiciye alışılmışın dışında, çok katmanlı bir deneyim sunmayı hedefledik. Devrim Erbil’in çizgilerindeki ritmi ve doğa tutkusunu beyaz perdeye taşımak, ülkemizin kültür-sanat ekosistemine sürdürülebilir bir değer katma vizyonumuzun en somut ve heyecan verici adımlarından biri. İnanıyoruz ki bu yapım, sanatın farklı disiplinlerinin bir araya geldiğinde ne kadar güçlü bir dil oluşturabileceğini bir kez daha kanıtlayacak.”

İstanbul’da yapılacak gala gösteriminin ardından film; sanatçının hayatında önemli yer tutan Balıkesir ve Bodrum’daki özel gösterimlerle izleyiciyle buluşacak. Yapımın vizyon ve festival sürecinin yaklaşık iki yıllık bir takvimde ilerlemesi, ardından televizyon ve dijital platform gösterimleriyle daha geniş kitlelerle buluşturulması hedefleniyor.

Devrim Erbil Hakkında

Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden biri olan Devrim Erbil, 1950’lerden itibaren Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine tanıklık eden ve bu sürecin aktif bir parçası olan önemli bir sanatçıdır. Sanat eğitimi ve üretimi boyunca geleneksel sanatlar, minyatür ve hat estetiğini modern resmin diliyle buluşturan özgün bir anlatım geliştirmiştir.

Erbil’in özellikle İstanbul temalı çalışmaları; kente kuşbakışı yaklaşımı, çizgiye dayalı kompozisyonları ve ritmik yapısıyla tanınır. Doğa, kent, mimari ve zaman kavramları, sanatçının üretiminde tekrar eden temel unsurlar arasında yer alır.

Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda sergiye katılan Devrim Erbil, eserleriyle uluslararası koleksiyonlarda ve yabancı ülkelerin müzelerinde yer almaktadır. Ayrıca yurt dışında ‘’ Taht-ran Bianeli (Saray ve Kraliyet Birincilik Ödülü 1966) ve İskenderiye Bianeli (İkicilik Ödülü 1981) ödüllerini kazanmıştır. Kendisine ‘’Devlet Sanatçısı’’ ödülü verilmiştir. Altmış yıl üniversitelerde sanat eğitimcisi olarak yer almış, Resim Heykel Müzesi müdürlüğü görevini de yürütmüştür. Üretimleri resimden baskıya, tekstilden mimari yüzeylere kadar farklı alanlarda ve teknikler de yaşamaya devam etmektedir. Sanatı, yalnızca bireysel bir ifade değil, aynı zamanda kültürel bir hafıza alanı olarak ele alan Erbil, Türkiye sanat tarihinde kendine özgü ve kalıcı bir yer edinmiştir.