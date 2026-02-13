Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema 'Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki' izleyiciyle buluşuyor

        'Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki' izleyiciyle buluşuyor

        Devrim Erbil'in sanat yolculuğu beyaz perdede... SM Sanat katkılarıyla hayata geçen "Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki" izleyiciyle buluşuyor. Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği film, usta sanatçının hayatını sadece bir biyografi olarak değil, anılar ve duygularla örülü özgün bir sinema diliyle ele alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2026 - 01:40 Güncelleme: 13.02.2026 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden Devrim Erbil’in yaratıcı dünyası beyaz perdeye taşınıyor. SM Sanat’ın uygulayıcı yapımcılığında hayata geçen, yapımcılığını Picus Film’in üstlendiği “Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki”, sanatçının çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinden izler taşıyan yarı biyografik bir anlatıyla, izleyiciyi Erbil’in sanat yolculuğuna yakından bakmaya davet ediyor.

        Yönetmen ve yapımcı Durmuş Akbulut’un yönettiği film, yaklaşık 120 yıllık Türk sinema tarihinde kurmacaya dayalı ilk uzun metrajlı ressam filmi olma özelliğini taşıyor. Film, sanatçının hayatından seçilmiş dönemleri birebir biyografi anlatısıyla değil; anılar, duygular ve görsel çağrışımlar üzerinden ilerleyen özgün bir sinema diliyle ele alıyor.

        Geçmişin izinde bir içsel yolculuk hikâyesi

        REKLAM

        Film, sanatçının atölyesine gelen gizemli bir telefonla başlayan ve çocukluğunun geçtiği Balıkesir’e uzanan içsel bir yolculuğa odaklanıyor. Erbil’in sanatsal bakış açısının erken izleri, filmin anlatı omurgasını oluşturuyor. İstanbul ise kuşbakışı manzaraları, ağaçlar ve kuşlarla bütünleşen tarihi yarımadasıyla filmin görsel dünyasında önemli bir yer tutuyor. Çekimleri Balıkesir, İstanbul, Bodrum ve Kıyıköy’de gerçekleştirilen yapım; Erbil’in resimlerindeki o meşhur kuşbakışı perspektifi ve ritmik çizgileri sinematografik bir görsel şölene dönüştürüyor.

        Şengül Oğuz: “Bu filmin, Türk sineması açısından çok özel bir yerde durduğuna inanıyoruz”

        Şengül Oğuz-Devrim Erbil
        Şengül Oğuz-Devrim Erbil

        SM Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Şengül Oğuz, filme dair şunları söylüyor: “Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki’, sadece bir biyografi çalışması değil; Türk sinema tarihinde bir ressamın dünyasına kurmaca diliyle yaklaşan ilk uzun metrajlı yapım olması bakımından bir milat niteliği taşıyor. SM Sanat olarak, Türkiye’nin kültürel belleğinde derin izler bırakan usta isimlerin mirasını, çağdaş anlatılarla yeni nesillere aktarmayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu filmle, resmin durağan estetiğini sinemanın dinamizmiyle harmanlayarak izleyiciye alışılmışın dışında, çok katmanlı bir deneyim sunmayı hedefledik. Devrim Erbil’in çizgilerindeki ritmi ve doğa tutkusunu beyaz perdeye taşımak, ülkemizin kültür-sanat ekosistemine sürdürülebilir bir değer katma vizyonumuzun en somut ve heyecan verici adımlarından biri. İnanıyoruz ki bu yapım, sanatın farklı disiplinlerinin bir araya geldiğinde ne kadar güçlü bir dil oluşturabileceğini bir kez daha kanıtlayacak.”

        REKLAM

        İstanbul’da yapılacak gala gösteriminin ardından film; sanatçının hayatında önemli yer tutan Balıkesir ve Bodrum’daki özel gösterimlerle izleyiciyle buluşacak. Yapımın vizyon ve festival sürecinin yaklaşık iki yıllık bir takvimde ilerlemesi, ardından televizyon ve dijital platform gösterimleriyle daha geniş kitlelerle buluşturulması hedefleniyor.

        Devrim Erbil Hakkında

        Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen temsilcilerinden biri olan Devrim Erbil, 1950’lerden itibaren Türkiye’de çağdaş sanatın gelişimine tanıklık eden ve bu sürecin aktif bir parçası olan önemli bir sanatçıdır. Sanat eğitimi ve üretimi boyunca geleneksel sanatlar, minyatür ve hat estetiğini modern resmin diliyle buluşturan özgün bir anlatım geliştirmiştir.

        Erbil’in özellikle İstanbul temalı çalışmaları; kente kuşbakışı yaklaşımı, çizgiye dayalı kompozisyonları ve ritmik yapısıyla tanınır. Doğa, kent, mimari ve zaman kavramları, sanatçının üretiminde tekrar eden temel unsurlar arasında yer alır.

        Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda sergiye katılan Devrim Erbil, eserleriyle uluslararası koleksiyonlarda ve yabancı ülkelerin müzelerinde yer almaktadır. Ayrıca yurt dışında ‘’ Taht-ran Bianeli (Saray ve Kraliyet Birincilik Ödülü 1966) ve İskenderiye Bianeli (İkicilik Ödülü 1981) ödüllerini kazanmıştır. Kendisine ‘’Devlet Sanatçısı’’ ödülü verilmiştir. Altmış yıl üniversitelerde sanat eğitimcisi olarak yer almış, Resim Heykel Müzesi müdürlüğü görevini de yürütmüştür. Üretimleri resimden baskıya, tekstilden mimari yüzeylere kadar farklı alanlarda ve teknikler de yaşamaya devam etmektedir. Sanatı, yalnızca bireysel bir ifade değil, aynı zamanda kültürel bir hafıza alanı olarak ele alan Erbil, Türkiye sanat tarihinde kendine özgü ve kalıcı bir yer edinmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar

        (DHA) İstanbul Eyüpsultan'da bir kuyumcu, soygun girişimi sırasında silahla yaralandı. Yeşilpınar Mahallesi'nde otomobille bir kuyumcunun önünde duran 4 şüpheliden 3'ü, silahla iş yerine girdi.

        #Devrim Erbil
        #Şengül Oğuz
        #SM Sanat
        #film
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin bizi sahada yenemez"
        "Putin bizi sahada yenemez"
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor"
        "İran'la bir anlaşma yapmamız gerekiyor"
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Sırbistan Cumhurbaşkanı Ankara'da
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        Kesikbaş cinayetinde ikinci perde
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Yıkımı yapılırken yanındaki binaya devrildi!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Müşterinin akılalmaz oyunu! Dürüm içerisine sakal kılı koydu!
        Ünlü oyuncuya veda
        Ünlü oyuncuya veda
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma