DGS yani Dikey Geçiş Sınavı, meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme amacıyla yapılıyor. DGS sınav işlemleri ÖSYM tarafından yürütülüyor. İşte 2019 DGS sınavına dair bilinenler...

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin 2019 akademik takvimine göre, DGS sınav başvuruları 26 Nisan 2019 tarihinde başlayacak ve 8 Mayıs 2019 tarihinde son erecek. Yine ÖSYM'nin takvimine göre, 30 Haziran 2019 tarihinde DGS sınavının adayların katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. ÖSYM DGS sınav sonuçlarını ise 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklamayı planlıyor.

DGS BAŞVURU KILAVUZU 2019 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yukarıdaki takvim ÖSYM'nin 2019 DGS başvuru kılavuzunu yayınlamasıyla birlikte kesinlik kazanacak.DGS başvuru kılavuzunun ne zaman yayınlanacağı belli değil ancak, başvuruların başlayacağı 26 Nisan'da ya da 1-2 gün öncesinde erişime açılması bekleniyor.

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