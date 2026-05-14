        DGS başvuru tarihi 2026: DGS başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 DGS'ye ilişkin başvuru takvimi belli oldu. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişine imkân tanıyan Dikey Geçiş Sınavı için başvuru süreci başlıyor. Peki DGS başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 16:11
        2026 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru takvimi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına yerleşebilmesine olanak sağlayan sınav için başvuru süreci resmen başlıyor. Peki DGS başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        2026 DGS SINAV TARİHİ

        2026 DGS oturumunun, Temmuz ayının üçüncü haftasında, 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılması planlanıyor. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan toplam 100 soruluk bir yetenek testi uygulanacak. Sınav sonuçlarının ise 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

        2026 DGS BAŞVURU TARİHİ

        ÖSYM’nin açıkladığı güncel sınav takvimine göre 2026-DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 Cuma günü sabah saatlerinde başlayacak. Adaylar, başvurularını 2 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Belirlenen başvuru sürecinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar için ise geç başvuru günü 11 Haziran 2026 olarak duyuruldu.

        2026 DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        DGS başvuruları, her yıl olduğu gibi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak “Başvuru Sürecindekiler” sekmesinden ilgili sınavı seçip kişisel bilgilerini kontrol ederek onaylayacak.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
