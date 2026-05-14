DGS başvuru tarihi 2026: DGS başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...ABD BAŞKANI TRUMP 8,5 YIL SONRA ÇİN'DEABD Başkanı Donald Trump Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Kritik zirvede ticaret, yapay zeka, teknoloji ve Tayvan gibi başlıkların ele alınması b... Daha Fazla Göster

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...ABD BAŞKANI TRUMP 8,5 YIL SONRA ÇİN'DEABD Başkanı Donald Trump Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek üzere Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Kritik zirvede ticaret, yapay zeka, teknoloji ve Tayvan gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. İran krizinin ise konuşulup konuşulmayacağı bilinmiyor, Trump son açıklamasında "Konuşacak çok şeyimiz var. Açıkçası İran bunlardan biri değil diyebilirim, çünkü İran'ı büyük ölçüde kontrol altında tutuyoruz" dedi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KAZAKİSTAN'DA Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan da resmi ziyaretle Kazakistan'a gitti. Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak. ÖZKAN YALIM'IN EK İFADESİ ORTAYA ÇIKTITutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi. Yalım, belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını kabul etti. Kurultay sürecinde Özgür Özel'e nakit para verdiğini de belirten Yalım, Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL verdiğini anlattı.'CASUSLUK' DAVASINDA ARA MÜTALAAEkrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan "casusluk" davasında ara karar çıktı. Mahkeme tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken duruşma 6 Temmuz'a ertelendi.ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA 25 GÖZALTIAntalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Antalya, Ankara ve Adana'daki operasyonlarda 25 kişi için gözaltı kararı verildi. Şehir dışında gözaltına alınan şüphelilerin Antalya Emniyeti'ne getirileceği belirtildi."ALTINDA 4.000 DOLAR 'DİPTEN ALIM' FIRSATI SUNABİLİR"Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırdıktan sonra İran savaşıyla birlikte aşağı yönlü haereket etmişti. İsviçre bankası UBS, altın fiyatlarının bu yıl yeni rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor. Bankaya göre, altının ons fiyatının 4 bin dolara gerilemesi durumunda bunun 'dipten alım' fırsatı sunacağı belirtildi. 8.700 KM HIZLA AY'A ÇARPACAKABD merkezli SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketinin üst bölümü 5 Ağustos'ta Türkiye saati ile 09.44 civarında Ay'a çarpacak. Çarpma hızının saatte 8.700 kilometre olması bekleniyor. Söz konusu roket üst bölümü, 15 Ocak 2025'te fırlatılan bir görevde kullanılmıştı. Daha Az Göster