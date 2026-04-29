DGS sınavı ne zaman? 2026 DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, bu sınav sayesinde lisans programlarına geçiş yapma imkanı elde edecek. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre DGS başvurularının Mayıs ayında başlaması öngörülüyor. Bu doğrultuda "2026 DGS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?" soruları adayların gündeminde yer alıyor. İşte tüm ayrıntılar…
DGS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından 2026 yılında düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 DGS başvuruları 15 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
2026 DGS geç başvuru günü 11 Haziran olarak belirlendi.
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
DGS sınav puanı 2 yıl geçerli olacak. Bu yıl alınan puan sadece bu yıl ve bir sonraki yıl tercih yaparken kullanılabilir.