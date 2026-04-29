Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        DGS BAŞVURU TARİHİ: 2026 DGS sınavı ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte başlayacak?

        DGS sınavı ne zaman? 2026 DGS başvuruları hangi tarihte başlayacak?

        ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ön lisans eğitimini tamamlayan adaylar, bu sınav sayesinde lisans programlarına geçiş yapma imkanı elde edecek. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre DGS başvurularının Mayıs ayında başlaması öngörülüyor. Bu doğrultuda "2026 DGS ne zaman yapılacak, başvuru tarihleri açıklandı mı?" soruları adayların gündeminde yer alıyor. İşte tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 17:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için takvim adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, bu sınav sayesinde lisans eğitimine geçiş hakkı kazanıyor. ÖSYM’nin 2026 sınav planlamasına göre DGS başvurularının Mayıs ayında başlaması bekleniyor. Peki, DGS başvuru tarihleri ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

        2

        DGS SINAVI NE ZAMAN?

        ÖSYM tarafından 2026 yılında düzenlenecek Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek.

        3

        DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 DGS başvuruları 15 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

        4

        DGS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026 DGS geç başvuru günü 11 Haziran olarak belirlendi.

        5

        DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 DGS sınav sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklanacak.

        6

        DGS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        DGS sınav puanı 2 yıl geçerli olacak. Bu yıl alınan puan sadece bu yıl ve bir sonraki yıl tercih yaparken kullanılabilir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
