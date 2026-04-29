Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için takvim adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, bu sınav sayesinde lisans eğitimine geçiş hakkı kazanıyor. ÖSYM’nin 2026 sınav planlamasına göre DGS başvurularının Mayıs ayında başlaması bekleniyor. Peki, DGS başvuru tarihleri ne zaman, sınav hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…