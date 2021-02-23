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DGS başvuru tarihi ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?

DGS başvuru tarihi merak ediliyor. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler 2021 DGS başvuru tarihini araştırıyor. Peki, DGS başvuru tarihi ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman? İşte detaylar...

DGS başvuru tarihi ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM'nin takvimine göre sınavların başvuruları yaklaşıyor. Yükseköğrenimini lisansa tamamlamak isteyenler başvuru tarihlerini bekliyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav ne zaman?

DGS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

ÖSYM'nin 2021 takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 21 Mayıs'ta başlayıp 31 Mayıs'ta son bulacak. Sınav ise 11 Temmuz'da gerçekleşecek.

DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

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