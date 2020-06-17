DGS başvurusu nasıl yapılır? DGS başvuru ücreti ne kadar? soruları adayların gündeminde. DGS, ön lisans eğitimi alan adayların 4 yıllık lisans eğitimi almaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen sınavlarla birlikte ÖSYM'nin takviminde de değişiklikler oldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Başkanlığımızca, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi öncesinde ÖSYM Sınav Takvimi ile kamuoyuna duyurulan ancak; Covid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik Devletimizce alınan tedbirler kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri belirlenmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlanmıştır." denildi. ÖSYM'nin 2020 DGS başvuru detayları şöyle...

DGS BAŞVURU TARİHLERİ 2020

ÖSYM, 2020 başvuru tarihlerini 9 - 17 Haziran olarak belirledi. Yani DGS'ye girmek isteyen adaylar bugün başvurularını yapmak zorunda.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2020 DGS ücreti 130 lira olarak belirlendi. Adaylar başvuru işlemlerini bugün tamamlamak zorunda, ancak başvuru ücretini 18 Haziran yani yarın da ödeyebilir. DGS ücretleri ödeme şekilleri şöyle:

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

DGS BAŞVURU İŞLEMİ EKRANI 2020

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.

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2020 DGS BAŞVURU KILAVUZU

DGS NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin takvimine göre, DGS sonuçları 9 Eylülde açıklanacak.

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