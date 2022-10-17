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DGS ek tercih sonuçları açıklandı! 2022 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı

DGS ek tercih sonuçları açıklandı! İlk tercihlerinde yerleşemeyen adaylar ikinci şans olan ek tercih başvurularını tamamladıktan sonra sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başlamışken beklenen açıklama ÖSYM tarafından son dakika bilgisiyle erişime açıldı. İki yıllık önlisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçiş olarak girilen Dikey Geçiş Sınavında ek tercih maratonunun sonuna yaklaşıldı. 4 Ekim tarihinde ÖSYM tarafından başlayan DGS ek tercih işlemleri 10 Ekim'de son buldu. DGS ek tercih işlemlerini tamamlayan birçok aday ise ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte 2022 ÖSYM DGS sonuç takvimi…

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  • SON DAKİKA: DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı: DGS ek tercihler açıklandı mı nasıl sorgulanır?

    2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri sona erdi. ÖSYM tarafından 4 Ekim tarihinde yayımlanan DGS ek tercih kılavuzuyla birlikte adaylar üniversitelerin kalan boş kontenjanlarına göre tercih işlemlerini tamamladı. Ek tercihte bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için gözlerini ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevirdi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? DGS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2022 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı
  • SON DAKİKA: DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı: DGS ek tercihler açıklandı mı nasıl sorgulanır?

    DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM tarafından 4 Ekim'de yayımlanan DGS ek tercih kılavuzunun ardından tercih işlemleri başlayıp 10 Ekim tarihinde sona erdi.

     

     
  • SON DAKİKA: DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı: DGS ek tercihler açıklandı mı nasıl sorgulanır?

    ÖSYM tarafından gelen son dakika bilgisine göre DGS sonuçları erişime açıldı!
  • SON DAKİKA: DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı: DGS ek tercihler açıklandı mı nasıl sorgulanır?

    Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayınlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir.
  • SON DAKİKA: DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı: DGS ek tercihler açıklandı mı nasıl sorgulanır?

    DGS EK TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    ÖSYM tarafından açıklanacak olan DGS ek tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor.

    Adaylar DGS ek tercih sonuçları açıklandığında ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

    ÖSYM AİS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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