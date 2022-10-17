2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri sona erdi. ÖSYM tarafından 4 Ekim tarihinde yayımlanan DGS ek tercih kılavuzuyla birlikte adaylar üniversitelerin kalan boş kontenjanlarına göre tercih işlemlerini tamamladı. Ek tercihte bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için gözlerini ÖSYM'den gelecek olan açıklamaya çevirdi. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu? DGS ek tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 2022 DGS ek tercih sonuç sorgulama ekranı…