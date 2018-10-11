DGS ek yerleştirme tercihleri ÖSYM tarafından bugünden itibaren alınmaya başladı. 16 Ekim'e kadar sürecek DGS ek tercihleri için ÖSYM bir kılavuz yayımladı. DGS ek tercih kılavuzunda üniversitelerin boş kontenjan bilgileri de yer alıyor. DGS ek tercih kılavuzu ve üniversitelerin boş kontenjanları haberimizde.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda 2018 DGS ek yerleştirme tercihlerinin alınmaya başladığını duyurdu. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercihlerini yapacak. İşte ÖSYM'nin o açıklaması:

"2018-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirmede, 2018-DGS Kılavuzu, 2018-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

2018 DGS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

DGS EK TERCİH DETAYLARI

2018-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

TABLO-1. MERKEZÎ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 11-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 11-17 Ekim 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

2018-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2018- DGS’ye girmiş ve 2018-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

2018-DGS Ek Yerleştirmede, 2018-DGS Kılavuzu, 2018-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir.

Adaylar, 2018-DGS yerleştirme sonucu oluşan en düşük puanlara aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/DGS/MinMax20092018.pdf 2018-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM’nin internet sayfasından yayımlanmıştır. 2018- DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacaktır.

Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK’e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

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