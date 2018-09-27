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DGS ek tercihleri ne zaman başlıyor? 2018 DGS ek yerleştirme taban puanları belli oldu mu?

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerinden herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar şanslarını DGS ek tercihlerinde deneyecek. Bugün DGS tercih sonuçlarında üniversiteye yerleşen öğrenciler için sunulan üniversite kayıtları son buldu. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversiteler DGS ek tercihleri için boş kontenjanlarını açıkladı mı? Ek tercihler için taban puanları belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

27.09.2018 - 16:11 | Güncelleme:

DGS tercih sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklandı. DGS sınavına ön lisans programlarını lisans düzeyine taşımak isteyen öğrenciler katılmıştı. Sonuçlarını öğrenen ve üniversiteye yerleşen adaylar için üniversitelerin son kayıt tarihi bugündü. DGS tercih sonuçlarında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. DGS ek tercih dönemi ne zaman? DGS ek tercih taban puanları belli oldu mu? DGS ek tercihleri nasıl yapılır?

2018 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS sınavına girip tercihlerini yapan öğrenciler 20 Eylül tarihinde sonuçlarını öğrendi. Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını yapmaları için verilen süre bugün doldu. Şimdi ise üniversiteye yerleşememiş adaylar için ek tercih dönemi başlayacak. Ancak DGS ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı hakkında henüz ÖSYM tarafından bir açıklama yapılmadı. DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ek tercihler de ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapılacaktır. Adaylar TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yapacak ve DGS ek tercih işlemlerini yapabileceklerdir. Yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.

ÖSYM AİS SİSTEMİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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