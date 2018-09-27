DGS tercih sonuçları 20 Eylül tarihinde açıklandı. DGS sınavına ön lisans programlarını lisans düzeyine taşımak isteyen öğrenciler katılmıştı. Sonuçlarını öğrenen ve üniversiteye yerleşen adaylar için üniversitelerin son kayıt tarihi bugündü. DGS tercih sonuçlarında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ise ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. DGS ek tercih dönemi ne zaman? DGS ek tercih taban puanları belli oldu mu? DGS ek tercihleri nasıl yapılır?

2018 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS sınavına girip tercihlerini yapan öğrenciler 20 Eylül tarihinde sonuçlarını öğrendi. Üniversiteye yerleşme hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını yapmaları için verilen süre bugün doldu. Şimdi ise üniversiteye yerleşememiş adaylar için ek tercih dönemi başlayacak. Ancak DGS ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağı hakkında henüz ÖSYM tarafından bir açıklama yapılmadı. DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Ek tercihler de ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapılacaktır. Adaylar TC kimlik no ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yapacak ve DGS ek tercih işlemlerini yapabileceklerdir. Yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmaz.

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