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DGS geç başvuru 2019 ne zaman? ÖSYM DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?

DGS başvuruları ÖSYM tarafından son kez alınacak. Üniversite eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katılacağı DGS için son başvuru tarihi de merak konusu oldu. ÖSYM sınav takviminde DGS son başvuru tarihini yayınladı. Peki, 2019 DGS başvuru ücreti hangi bankaya, nasıl yatırılacak?

DGS geç başvuru

DGS yani Dikey Geçiş Sınavı'na katılmak isteyen adayların başvuruları ÖSYM tarafından belirlenen süre içerisinde alınıyor. ÖSYM'nin açıkladığı tarihlerde başvurularını tamamlamayan adaylar için son başvuru tarihi de açıklandı. 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek olan DGS 2019 sınavı sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacak. Önlisans eğitimlerini Lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler için DGS geç başvuru tarihi ne zaman? DGS başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2019 DGS son başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? soruyor. İşte detaylar...

DGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM DGS geç başvuru tarihini 21 Mayıs 2019 olarak duyurdu. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar 21 Mayıs tarihinde elektronik ortam veya ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

DGS sınav başvurusu yaparken ücret ödemesini https://odeme.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilirsiniz. Eğer online ödeme yapmak istemiyorsanız ÖSYM'nin DGS kılavuzunde belirtilen bankalara giderek de ödeme yapabilirsiniz. Sınav ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuzun kabul edilmeyecek.

ÖSYM DGS ÖDEME BİLGİLERİ

BANKADA ÖDEME YAPMAK İSTEYENLER İÇİN: Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekiyor.

ONLİNE ÖDEME YAPMAK İSTEYENLER İÇİN: ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yeralan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak ödeme yapabilirsiniz

DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

-DGS'ye başvuru yapacakların ÖSYM'nin osym.gov.tr adresinden ‘Aday İşlemleri Sistemi'ne aday şifresi ve T.C. kimlik numarası kullanarak giriş yapmaları gerekiyor. Şifresini unutanlar E Devlet bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler

– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, başvurularını başvuru merkezinden yapmaları gerekiyor. DGS kılavuzunda ‘geçerli fotoğraf' ve ‘geçerli eğitim bilgisi' şöyle anlatılmıştır;

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

* Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgileri geçerli olanlar.

– Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabilirler.

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