Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav giriş belgeleri adayların erişime açıldı. ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavda adaylara 100 soru sorulacak. Öğrenciler DGS sınav giriş yeri belgesini ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden alınabiliyor. İşte DGS sınav tarihi ve sınav giriş yeri belgesi sorgulama ekranı...

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2023 DGS NE ZAMAN?



İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.



ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023'de yapılacak.