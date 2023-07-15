DGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM DGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru sorulacak?

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2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazanmış durumda. Yurt genelinde sınavda ter dökecek binlerce öğrenci, bu yılı düzenlenecek olan DGS'nin saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...