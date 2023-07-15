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        DGS saat kaçta başlayacak ve bitecek? ÖSYM DGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru sorulacak?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2023 için artık beklenen zaman geldi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılım gösterecek binlerce öğrenci; bu yılın DGS sınavının saat kaçta başlayıp biteceğini ve kaç soru sorulacağına dair aramalar yapıyor. İşte 2023 DGS ile ilgili bilinmesi gerekenler...

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 13:18
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        2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazanmış durumda. Yurt genelinde sınavda ter dökecek binlerce öğrenci, bu yılı düzenlenecek olan DGS'nin saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

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        2023 DGS NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.

        Sınav süresi saat 10.15'te başlayacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav merkezlerine alınmayacak.

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        DGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

        DGS’de 50 sayısal ve 50 sözel sorudan oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacaktır.

        Sınav saat 12:30’da sona erecek. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

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        Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

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