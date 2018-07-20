DGS yani Dikey Geçiş Sınavı geldi çattı. Öğrenciler çalışmalarının sonucunda yarın girecekleri DGS sınavında ter dökecek. Sınav öncesinde ÖSYM resmi Twitter hesabından adaylara son uyarıyı da yaptı. Peki DGS saat kaçta başlayacak? DGS sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizde.

DGS SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, 2018 DGS 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü yani yarın yapılacak. Sınav binasına adaylar en geç saat 10.00'a kadar alınacak. Sınav 10.15'te başlayacak.

ÖSYM'DEN SON UYARI!

ÖSYM bugün resmi Twiiter hesabından DGS adayları için son bir uyarı yayımladı. Uyarıda, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtilirken, adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.

Testte 120 soru yer alacak.

Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak.

Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

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