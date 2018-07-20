DGS sınavı ne zaman?

Önlisans programını bitiren üniversite öğrencilerinin bir üst programa geçmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Sınav giriş belgesinin çıktısı nasıl alınmalıdır? İşte DGS ile ilgili tüm soruların cevabı...

2018 DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre, 2018 DGS 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, saat 10.15'de başlayacak. Dgs'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanmaktadır. 60 matematik ve 60 Türkçe olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi 140 dakika yani 2 saat 20 dakikadır. Öss'nin aksine bir mantık ve yetenek ölçme sınavı olan Dgs bu yönüyle Ales ile benzerlik göstermektedir. Dgs'de kontenjanlar son derece azdır.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ÇIKTISI NASIL ALINMALIDIR?

Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

 Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

 Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla,

 Su hariç yiyecek, içecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle

 İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

SINAV'A GİRDİKTEN SONRAKİ SÜREÇTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.

Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacak ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların kimlik kontrollerini yapacak ve Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır.

Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır.

Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracak ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur.

Sınav süresince adayların;

 Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

 Salondaki görevlilere soru sormaları,

 Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

 Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,

 Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

 Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

 Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

 Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

2018 DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

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