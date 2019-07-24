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DGS sonuçları 2019 ne zaman açıklanır? ÖSYM'den DGS sonuçları ile ilgili açıklama

DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce öğrenci lisans eğitimi alabilmek için Dikey Geçiş Sınavı'na girdiler. ÖSYM'den ise DGS sonuçlarıyla ilgili son dakika bir açıklama geldi.

DGS sonuçları

DGS sonuçları merak konusu olmaya devam ediyor. 2019 Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da gerçekleşti. Ön Lisans eğitimini Lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler yazılı sınava girdi. DGS sonuçlarının açıklanmasına ise sayılı saatler kaldı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

ÖSYM, DGS Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfasından T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

 

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce TABLO-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

TABLO-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

DGS YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

DGS tercih süresinin tamamlanmasının ardından yerleştirme süreci başlayacak. DGS tercihlerinin ise ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

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