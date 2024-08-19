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        DGS sonuçları 2024 sorgulama ekranı: ÖSYM DGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr üzerinde bekleyiş sürüyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ön lisans mezunlarının katıldığı sınavın üzerinden bir buçuk ay geçti. Bu nedenle adaylar her gün ''DGS açıklandı mı, 2024 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt arıyor. Sonuçlar için son dakika ÖSYM duyuruları yakından takip ediliyor. Peki 2024 DGS sonuçları neden açıklanmadı, bugün açıklanır mı? İşte, ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 08:16 Güncelleme: 19.08.2024 - 08:16
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        Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçlarının açıklanacağı gün ve tarih için araştırmalar hız kazandı. Heyecanlı bekleyiş devam ederken adaylar "DGS sonuçları açıklandı mı, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını gündemde tutuyor. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı olan "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı...

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        2024 DGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS), 30 Haziran 2024 tarihinde düzenlendi. Ağustos ayının ortalarına gelinmesiyle beraber gözler sonuçlara çevrildi.

        Ancak 2024 DGS sınav sonuçları henüz erişime açılmadı. ÖSYM sınav takviminde DGS sonuçları için bir tarih bilgisi yer almıyor.

        Sonuçların Eylül ayına kadar açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili bir gelişme yaşandığında detaylar haberimizde yer alacaktır.

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        DGS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

        DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dolayısıyla 2024 DGS tercih tarihleri de belli olmadı.

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        DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandıktan sonra tercih tarihleri başta olmak üzere sürece ilişkin tüm detaylar kılavuzda yer alacak.

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