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DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 DGS sonuçları tarihi...

2018 DGS sınavı 21 Temmuz'da gerçekleştirildi. Önlisans düzeyinden mezun olan öğrencilerin katıldığı DGS'nin sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki 2018 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 2018 DGS sonuç tarihi...

06.08.2018 - 11:01 | Güncelleme:

DGS sonuçları için geri sayım başladı. 2018 DGS'ye katılarak lisans programına geçiş yapmak isteyen öğrenciler, heyecanla sonuçları bekliyor. Sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilerin merakla beklediği DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 DGS sonuç tarihi...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin ( ÖSYM) yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 DGS sonuçları 16 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 DGS SORU VE CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

"21 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2018-DGS) Temel Soru Kitapçığına,  sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir." diyerek DGS soru kitapçığının ve cevap anahtarının yayımlandığını duyurdu.

2018-DGS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı yüzde 10 oranında erişime açıldı.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr i nternet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin i nternet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmekte.

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans program ından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo - 1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo - 1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir . Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir . Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre i lgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo - 1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr i nternet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen ada ylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınma yacaktır. Tercih süresi tamamlandıkt an sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar t ercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

 

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