DGS sonuçları ne zaman açıklanacak

"O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik"

ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. 30 Haziran'da gerçekleştirilen DGS sonuçları için geri sayım başladı. Peki, sonuçların açıklanmasının ardından DGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre 25 Temmuz'da duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sayfasından TC Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2019

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.