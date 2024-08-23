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        Haberler Bilgi Yaşam DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ÖSYM AİS sorgulama sayfası

        DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları ÖSYM AİS sorgulama sayfası

        Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da uygulanırken gözler DGS sonuçları son dakika açıklanmasına çevrildi. İki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sonuçları sonrası tercih sürecine geçecek. Peki DGS sonuçları neden açıklanmıyor, ne zaman açıklanacak? İşte 2024 DGS sonuçları ÖSYM AİS sorgulama sayfası ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:06
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        Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişleri için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda (2024-DGS) geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen DGS sınavının ardından, gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        DGS SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMIYOR?

        DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyordu. Ancak söz konusu tarihte sonuçlara ilişkin bir açıklama gelmedi.

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu, sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

        DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül'den sonra açıklanacağı öngörülüyor.

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        EĞİTİM BİLGİLERİNİ KONTROL SÜRECİ

        ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor.

        Bu kapsamda, 2024-DGS'ye başvuran adayların, bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Eylül saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

        Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek, eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor.

        Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri gerekiyor.

        Adayların bireysel veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkeze yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

        Ayrıca, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri, "https://bmis.osym.gov.tr" web sayfasında da kullanılıyor.

        "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayanlar bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

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