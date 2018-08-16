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DGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM 21 Temmuz 2018 DGS sınav sonucu sorgulama

DGS sınav sonuçları, lisans adaylarının uzun süredir beklediği gelişme! Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 21 Temmuz 2018 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. DGS sonuçları için ÖSYM tarih olarak bugünü göstermişti. Peki DGS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

16.08.2018 - 07:48 | Güncelleme:

DGS sonuçları için heyecan başladı. Günlerdir bu tarih bekleniyordu. Lisans adayları DGS sonuçlarının açıklanacağı saat için bekleyişe başladı. Sonuçların ardından meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçişi sağlanacak. Peki DGS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını ÖSYM duyurdu mu?

DGS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

21 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen DGS sınavı sonuçları bugün açıklanacak. ÖSYM, DGS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını henüz duyurmadı.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2018-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

DGS SONUÇ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

DGS SONUÇLARI SONRASI BİLİNMESİ GEREKENLER

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir. Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır. 1.6. 2018-DGS sonuçları sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

DGS TERCİHLERİNİN YAPILMASI

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

 

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