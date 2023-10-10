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        Haberler Gündem DGS taban puanları 2023: ÖSYM ile DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjan listesi açıklandı!

        DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjan listesi

        DGS ek tercih taban ve tavan puanları öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM ile DGS ek tercih taban puanları listesi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan yerleştirme sonuçları ile üniversitelerin taban ve taban puanları gündeme geldi. İşte DGS ek tercih taban puanları ve boş kontenjan listesi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 15:24 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:24
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        DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından taban puanları ve boş kontenjan listesi belli oldu. 9 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında tamamlanan DGS ek yerleştirme işlemleri sonuçlarının açıklanmasıyla üniversitelerin taban puanlarına ilişkin sorgulamalar başladı. İşte örgün eğitim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim, açıköğretim üniversite tavan ve taban puanları tablosu…

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        DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi DGS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 10 Ekim tarihinde sona ermiş ve yerleştirme sonuçları 17 Ekim’de erişime açılmıştı. 2023 DGS ek tercih sonuçları ise 10 Ekim'de açıklandı.

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        DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI 2023

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, DGS ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal verileri duyurdu. DGS ek tercih üniversite taban ve tavan puanları açıklandı. Üniversitelerin en düşük ve en yüksek alım yaptığı puanlara buradan ulaşabilirsiniz.

        DGS EK TERCİH TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        DGS BOŞ KONTENJAN AÇIKLAMASI

        Örgün Eğitim, ikinci öğretim, uzaktan eğitim ve açıköğretim tercih yapan aday sayısı 29.606 oldu. Örgün eğitimde ek kontenjan sayısı 4 bin 406 olurken adaylardan sadece 1.769’u yerleştirildi. Boş kalan kontenjan sayısı ise 2 bin 637 oldu. Ek kontenjanlarda toplam 8 bin 173 aday yerleştirildi. Toplam boş kontenjan ise 11 bin 929 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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