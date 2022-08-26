DGS tercih ekranı araştırmaları son günlerde hız kazandı. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 11 Ağustos günü açıklanırken DGS tercihleri ise 24 Ağustos itibariyle başladı. Adaylar DGS Tercih Kılavuzu ile üniversite taban puanları ve kontenjanlarını göz önüne alarak tercihlerini tamamlayacaklar. 2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık lisansa tamamlamak ve ya açıköğretimden örgün eğitime geçmek isteyen adaylar "DGS tercihleri nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 DGS tercih ekranı...