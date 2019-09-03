DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular öğrenciler tarafından cevabı en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Ön lisans mezunları eğitimlerini lisansa tamamlamak için DGS'ye girdi ve başarılı puan alanlar tercih yaptı. Peki, ÖSYM'den DGS tercihleriyle ilgili açıklama geldi mi?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019

DGS tercihleri 21-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Geçtiğimiz sene göz önünde bulundurulursa DGS tercih sonuçları 20 Eylül saat 16.00'da açıklanmıştı. Sonuçların bu yıl da Eylül ayının ortalarında açıklanması ön görülüyor. Ardından öğrenciler belirtilen süre içerisinde kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM DGS tercih sonuçları ile ilgili henüz açıklama yapmadı.

DGS TERCİHLERİYLE İLGİLİ DETAYLAR

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecek.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak başvuru, sınavın uygulanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme esasları yine kurum tarafından belirleniyor.