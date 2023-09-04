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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ile ilgili artık son günlere girildi. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla çıkarmak için sınava katılım gösteren ve tercihlerini gerçekleştiren adaylar; DGS son tercih günü ne zaman ve DGS tercihleri hangi tarihte duyurulacak aramaları yapıyorlar. İşte, detaylar...