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        Haberler Gündem Eğitim DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 DGS tercihleri bitti mi, son gün ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı tercih sonucu sorgulama

        DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2023 DGS tercihleri bitti mi, son gün ne zaman?

        2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ile ilgili araştırmalar gündem olmuş durumda. 29 Ağustos itibariyle tercihlerine başlayan öğrenciler; bir yandan son tercih günü diğer yandan ise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin aramalar yapıyor. Konuyla ilgili olarak tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 16:45 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:45
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        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri ile ilgili artık son günlere girildi. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla çıkarmak için sınava katılım gösteren ve tercihlerini gerçekleştiren adaylar; DGS son tercih günü ne zaman ve DGS tercihleri hangi tarihte duyurulacak aramaları yapıyorlar. İşte, detaylar...

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        2023 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle; 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

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        DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Geçtiğimiz yıl 24 Ağustos - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında DGS tercih başvuruları alınmıştı. DGS yerleştirme sonuçları ise 7 Eylül tarihinde ilan edilmişti.

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        2022 yılı bilgileri göz önüne alındığında bu sene de DGS tercih sonuçlarının başvurular bittikten sonra 7 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu bilgilere göre sonuçların 11 Eylül'e kadar açılması ön görülüyor.

        Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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