DGS yani Dikey Geçiş Sınavı için tercihlerini henüz tamamlamayan adaylar için son saatler. ÖSYM 7 Eylül'de almaya başladığı DGS tercihlerini bugün sonlandıracak. DGS tercihlerinin ardından adaylar DGS sonuçlarını beklemeye koyulacak. DGS'ye dair detaylar haberimizde.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercihlerinin bugün sona ermesinin ardından gözler ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarihe çevrilecek. ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Ancak geçen sene, ÖSYM DGS tercihlerini aldıktan bir hafta sonra yerleştirme sonuçlarını açıklamıştı.

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DGS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu metin, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak yerleştirme esaslarını kapsamaktadır. Yerleştirme işleminde bu bilgiler ile birlikte, 2018-DGS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

Tercih işlemleri 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de verilmiştir. Tablo-2 üç bölümden oluşmaktadır. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.

Tercih süresi içinde tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır

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