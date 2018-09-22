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DGS Üniversite kayıtları ne zaman? Tercih sonuçlarının ardından kayıt heyecanı başladı

DGS tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Lisans hayali kuran öğrenciler, DGS tercih sonuçlarına göre hayaline kavuştu. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlayıp, ne zaman bitecek? ÖSYM'den üniversite lisans kayıtları için tarih verildi.

22.09.2018 - 11:57 | Güncelleme:

ÖSYM, DGS öğrencileri için üniversite kayıt tarihlerini açıkladı. DGS tercih sonuçlarına göre Lisans hakkı kazanan adaylar kayıt yaptırmaları gerek. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan kayıt tarihi...

2018 DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2018-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. 

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

 DGS NEDİR?

Herhangi bir üniversitenin önlisans bölümlerinden mezun olmuş ya da olabilecek durumdaki öğrencilerin katılabildiği, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen çoktan seçmeli bir sınavdır.

DGS ‘ye KİMLER BAŞVURMALIDIR?

Yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurmalıdır.

DGS ‘na KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir

Açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekir mi?


Evet. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava
başvurmaları gerekmektedir.

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