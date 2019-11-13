Club Brugge, Mbaye Diagne'yi Galatasaray'a geri göndermek istiyor... Ancak sarı-kırmızılılar teklifi kabul etmedi. İddialar Belçika basınından...

Diagne, Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında takımın ilk penaltıcısı olmamasına rağmen, vuruşu kullanmak için ısrar etmiş ve gole çevirememişti. Kulüp, Senegalli futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Belçika basınına göre; Club Brugge, Diagne’nin kiralık sözleşmesini feshedip Galatasaray’a göndermek istedi. Cimbom, Diagne için şu ana kadar 900 bin euro ödeyen Brugge'den kalan 2.45 milyon euro'yu da istedi. Taraflar arasında yeni gelişmeler yaşanacağı belirtildi.