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        Haberler Müzik Diana Krall 10 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geliyor

        Diana Krall 10 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geliyor

        Kanadalı caz piyanisti ve şarkıcısı Diana Krall, 10 yıl aradan sonra Türkiye'de konser verecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:13 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:13
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        10 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geliyor
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        Grammy ödüllü sanatçı Diana Krall, 10 yıl aradan sonra İstanbul'da konser verecek.

        Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan Krall, 1 Kasım'da İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tüm zamanların en iyi klasiklerini caz tınılarıyla yeniden yorumlayacak.

        Diana Krall konserinin biletleri, 22 Ocak Çarşamba saat 12.00'den itibaren satışa sunulacak.

        Fotoğraflar: AP, DHA

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