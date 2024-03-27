Diddy'nin seks ticareti dava dosyasında Prens Harry'nin de adı geçiyor

KENDİNİ SAVUNDU

Ünlü rapçi, bir erkek yapımcıya cinsel saldırıda bulunmakla da suçlanmıştı. Müzik yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones, Diddy'nin kendisinden seks işçilerini işe almasını ve onlarla birlikte olmasını istediğini, ayrıca bütün bu yasa dışı faaliyetleri belgeleyen yüzlerce saatlik videoya sahip olduğunu öne sürmüştü.

Hakkındaki suçlamalar ve açılmış davalar nedeniyle Diddy'nin çok sayıda anlaşması iptal edildi. Şarkıcılığın yanı sıra müzik yapımcılığı da yapan Diddy, hakkındaki suçlamaların kendisinden para koparmak amacıyla yapıldığını söyleyerek kendini savundu.