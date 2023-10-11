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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de iki aile birbirini suçladı, iddialar havada uçuştu - En Son Haberler

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de iki aile birbirini suçladı, iddialar havada uçuştu

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Bartınlı Rüveyda, yanına annesi ve babasını aldı, karşısındaki oğlu, eşi ve kayınvalidesiyle canlı yayında yüzleşti. İki aile birbirini suçladı, iddialar havada uçuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 21:32 Güncelleme: 11.10.2023 - 21:45
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        Show TV’de hafta içi her gün ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında Bartın’dan gelen iki aile canlı yayında yüzleşti. Programda Ayşe ve Ruhi Seçmen’in kızı 38 yaşındaki Rüveyda’nın 23 yıllık kâbus dolu evliliği konuşuldu.

        GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Stüdyoda önce 22 yaşındaki oğlu Şinasi ile görüşen Rüveyda, oğluna gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı ancak Şinasi annesine inanmamayı sürdürdü. Gözü yaşlı annesine sarılmayan Şinasi, kendisine annelik yapmadığı söylemlerinde bulunarak Rüveyda’yı suçladı. 3,5 yaşındaki kardeşiyle evden kaçtığı için annesini affetmediğini söyledi.

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        "ŞİDDET GÖRDÜM" İDDİASI

        Daha sonra Rüveyda’nın anne ve babası stüdyoya geldi. Anneanne ve dede, Şinasi’nin; babaannesinin dolduruşuna geldiğini söyledi. Şinasi ise babaannesi ve babasının safında olmaya devam etti. Rüveyda’nın kocası Çetin, karısından şiddet gördüğünü iddia etti ve ilk kez sinirlendi. Rüveyda’dan ayrılmayacağını; ancak Bartın’a dönerse boşanacağını söyledi.

        DÜNÜRLER KARŞI KARŞIYA

        Stüdyoya son gelen kişi; iddiaların odağındaki isim kayınvalide Öznur’du. Rüveyda’nın ailesi, kızlarının evliliğini bitiren ve ona zindan hayatı yaşatan kişinin Öznur Hanım olduğunu söyledi. Kayınvalide ise Rüveyda’nın sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini, farklı erkeklerle konuştuğu için evliliğinin bozulduğunu söyledi. Rüveyda’yı yıllarca anne ve babasıyla görüştürmediğini kabul etmedi. Dünürler karşı karşıya geldi, stüdyo karıştı.

        YÜZLEŞME DEVAM EDECEK

        Rüveyda’nın pis bir kadın olduğunu iddia eden Öznur Hanım, günlerce yıkanmamış bir tenceredeki yemeği de kanıt olarak gösterdi; o çirkin manzara ekranlara gelince, Rüveyda bu yemeğin kendisine ait olmadığını söyledi. İki ailenin hayret veren hayat hikayesi ve yüzleşmesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de devam edecek…

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        #didem arslan yılmaz
        #Rüveyda Bartın
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