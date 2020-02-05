Didem Ürer kimdir? Didem Ürer'in eski hali makyajsız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBiyografi

Didem Ürer kimdir? Didem Ürer'in eski hali makyajsız

Didem ürer fiziksel görünüşü ile çok beğenilen isimler arasında yer alıyor. Didem Ürer'in hayatını merak eden vatandaşlar Didem Ürer'in hayatını araştırmakta. Peki Didem Ürer kimdir? Aslen nereli, işte merak edilenler haberimizde...

Didem Ürer kimdir? Didem Ürer'in eski hali makyajsız

Güzelliğiyle dikkatleri üzerine toplayan Didem Ürer sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kendisine hayran bırakıyordu. Didem Ürer'in makyajsız halini görenler gözlerine inanamadı. Peki Didem Ürer kimdir? Kaç yaşında, nereli işte tüm merak edilenler...

Didem Ürer hayatı 

Gözleri, güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken ve sosyal medya hesaplarında binlerce takipçisi bulunan sarışın güzel, İstanbul doğumludur.

Orta ve ve Lise Eğitimini istanbul Lisesinde görmüştür. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Daha Sonra Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde eğitimine devam etmiştir. İngilizce, Almanca, Arapça bilmektedir. Didem Ürer Birçok Gazete, dergi ve internet sitelerinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Didem Ürer'in eski hali

 

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu'nun sevgilisi Can Koçkan kimdir? İfşa gerçek mi?
BİYOGRAFİAslı Bekiroğlu kimdir?
Barış Manço kimdir? Barış Manço ölümün 21. yıl dönümünde unutulmadı! İşte Barış Manço'nun eserleri
BİYOGRAFİBarış Manço kimdir?
Uğurkan Erez kimdir ve kaç yaşında? Doya Doya moda jürisi Uğurkan Erez nereli ve boyu kaçtır?
BİYOGRAFİUğurkan Erez kimdir?
Kadir Ezildi kimdir? Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi kaç yaşında?
BİYOGRAFİKadir Ezildi kimdir?
Banu Noyan yaşı kaçtır, eşi kimdir? Doya Doya Moda jürisi Banu Noyan ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİBanu Noyan kimdir?
Ersin Korkut kimdir? Ersin Korkut kaç yaşında, nereli?
BİYOGRAFİErsin Korkut kimdir?
Koca Yusuf kimdir? Koca Yusuf nereli, nasıl öldü?
BİYOGRAFİKoca Yusuf kimdir?
Muharrem Akkaya kimdir? Yeni YSK Başkanı Muharrem Akkaya kaç yaşında?
BİYOGRAFİMuharrem Akkaya kimdir?
Tema Vakfı Hayrettin Karaca kimdir? Hayrettin Karaca neden öldü?
BİYOGRAFİTema Vakfı Hayrettin Karaca kimdir?
Ayta Sözeri kimdir? Benim Söyle jürisi Ayta Sözeri'nin biyografisi
BİYOGRAFİAyta Sözeri kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X