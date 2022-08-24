Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden evlilik yıl dönümü kutlaması

"DUVARLARA BAKIP AĞLADIM"

Öte yandan pandeminin başladığı dönemde Amerika'da bulunan Didem Uzel, daha önce yaptığı bir açıklamada yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

Miami'de şehir merkezinden biraz daha uzakta yaşıyorduk. Kimse yok. Aile, arkadaş yok. Sadece Selim, ben ve Aslan üçümüz birlikteydik. Zor bir 5 ay geçerdik. Sadece anlamanız için şunu söyleyebilirim; Aslan'la birlikte...

Bir çocukla 5 ay bir evin içinde olmak bizi çok zorladı. Bazen duvarlara bakıp, ağladığımı biliyorum. Çünkü çaresizdim. Dışarı çıkamıyordum. Biriyle görüşmek isterseniz zaten kimseniz yok.