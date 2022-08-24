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Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden evlilik yıl dönümü kutlaması

2012'de iş insanı Selim Sarı ile nikah masasına oturup Amerika'ya yerleşen ve ardından pandemi nedeniyle Türkiye'ye geri dönen oyuncu Didem Uzel, eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutladı. Duygusal bir paylaşımda bulunan Uzel, gönderisinde "Yeni bir 10 yıla daha imza attık! Selim ile tanıştığımda flört ederken ailem ve dostlarım dahil, '6 ay sonra en geç döner' demişlerdi... Sevmişim demek" ifadelerini kutladı

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  • Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden 10. evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

    İş insanı Selim Sarı ile 2012'de evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verip yaşamını ABD'nin Miami şehrinde sürdüren Didem Uzel, oğlu Leo Aslan'ı 2016 yılında kucağına almıştı. Mutlu birliktelikleri süren çift, evliliklerinde 10 yılı geride bıraktı.
  • Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden 10. evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ailesiyle birlikte 2020'de Türkiye'ye dönen Didem Uzel, Sarı ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
  • Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden 10. evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

    "HİÇ AYRILMADIK!"

    Eşiyle nikah gününde çekilen bu karesini yayınlayan 51 yaşındaki Uzel, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Tam 10 yıl... Evliliklerde kazasız belasız 10 yılı geçirenlere 'Artık korkmayın!' derler ya hani kritik bir dönemeçtir... Hah işte biz de sınavlarımızdan geçtik; bazen kırdık, döktük, kimi zaman da sarıldık tek olduk ama ne olursa olsun hep sevgiyle kabullendik, tüm zorlukları aştık. Yeni bir 10 yıla daha imza attık! Böyle 10'ar 10'ar iyidir. Yıl dönümümüz kutlu olsun Selim Sarı. 24.08.2012 Not: Nikah yılı 10 yıl halbuki 2 Eylül 2009 yılında tanıştık. 3 senemiz daha var ve hiç ayrılmadık! 13 sene olmuş. Selim ile tanıştığımda flört ederken ailem ve dostlarım dahil, '6 ay sonra en geç döner!' demişlerdi... Sevmişim demek.
  • Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden 10. evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

    "SENİ SEVİYORUM"

    Selim Sarı da eşinin paylaşımına "Mutlu yıllar, seni seviyorum." yorumuyla karşılık verdi.
  • Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden 10. evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

    "DUVARLARA BAKIP AĞLADIM"

    Öte yandan pandeminin başladığı dönemde Amerika'da bulunan Didem Uzel, daha önce yaptığı bir açıklamada yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

    Miami'de şehir merkezinden biraz daha uzakta yaşıyorduk. Kimse yok. Aile, arkadaş yok. Sadece Selim, ben ve Aslan üçümüz birlikteydik. Zor bir 5 ay geçerdik. Sadece anlamanız için şunu söyleyebilirim; Aslan'la birlikte...

    Bir çocukla 5 ay bir evin içinde olmak bizi çok zorladı. Bazen duvarlara bakıp, ağladığımı biliyorum. Çünkü çaresizdim. Dışarı çıkamıyordum. Biriyle görüşmek isterseniz zaten kimseniz yok.
  • Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden 10. evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

    Bütün arkadaşlarım mayıs ayında Türkiye'ye döndü. Bir biz kaldık. Başımıza bir şey gelse Aslan'ı emanet edeceğimiz kimse yok. Çok direndik ve Selim ile üstesinden gelmeye çalıştık ama gelemedik.

    Aslan için ağustos ayında dönüş yaptık. Ailece şöyle bir sonuç çıkardık; aynı şeyleri yaşamaktan korktuğumuz ve endişe ettiğimiz için önümüzdeki birkaç yılı Türkiye'de geçirmek istiyoruz. 
  • Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden 10. evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

    Bizim için daha hayırlı ve görüyorum ki Aslan da çok mutlu. Daha korunaklı bir sistemin içinde olduğumuzu düşünüyorum. Evet orada da korunaklıydık ama evden hiç çıkamadığımız bir hayat yaşadık. Burada en azından aile fertleri var.
  • Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden 10. evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

    Uzel, Türkeyi'ye dönmek istemelerindeki en büyük etkenin sağlık endişesi olduğunu belirtmişti.

    Amerika'daki hastanelerin acil servisleri ile ilgili sorunların olduğunu ifade edenDidem Uzel, karşılaştığı sağlık sorunları nedeniyle bu kararı aldığını şu şekilde anlatmıştı:

    Sağlıkta yaşadığım tecrübelerden dolayı acilleri sıkıntılı buluyorum. Yoksa benim çocuk doktorum şahaneydi. Üniversiteleri, laboratuvarları çok iyi bir ülke. Eğer sağlıkla ilgili acile gidiyorsanız ki pandemide acile gidiyorsunuz. Bu beni çok korkuttu. Çünkü ben bir apandisit ameliyatının teşhisi için 11 saat acilde aç karnına, ne olduğunu bilmeden bekledim. 
  • Didem Uzel-Selim Sarı çiftinden 10. evlilik yıl dönümü kutlaması - Magazin haberleri

    Sonra sedye üzerinde bir tuvalet kapısının önüne yatırıldım, sabahleyin de omzuma 'Uyan!' diye biri vurdu. Gerçek bu. Aciller çok büyük bir sıkıntı orada. 'Eğer ben koronavirüse yakalanırsam, acile gidersem.' korkusuyla uyanıyordum her sabah. Biz bu yüzden döndük.

    Bizim için en önemli dönüş sebeplerimizden biri. Çok iyi doktorları, çok iyi hastaneleri, laboratuvarları var ama pandemide ne olurduk bilemem. Apandisitte bunu yaşadığım ve bir iki kere daha acilde aynı durumla karşılaştığım için bu kararı aldık.

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