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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didim'de trafik kazası: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

        Didim'de trafik kazası: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

        Aydın Didim'de kamyonet ile çarpışan hafif ticari araç refüje çıktı. Kazada 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 04:49 Güncelleme: 29.08.2023 - 04:49
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        Didim'de trafik kazası: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Didim'den Söke istikametine giden E.T. (24) idaresindeki kamyonet ile Uslu Sitesi kavşağından ilçe merkezine dönüş yapan Ş.K.A'nın (70) kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç refüje çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ve hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan eşi B.K. (66) ile torunu M.E. (10) sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; tedavi altına alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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        #Aydın
        #didim
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