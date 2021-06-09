Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray ile adı anılan Diego Laxalt transferiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan devi Milan'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve takımda düşünülmeyen Uruguaylı sol beki satacağı iddia edildi. Diego Laxalt'ın 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli bulunuyor. Görüşmeler devam ediyor. Galatasaray'ın yanı sıra Dinamo Moskova'nın da bu transfer için istekli olduğunun altı çizildi.

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