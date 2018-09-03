Fenerbahçe üst üste 3'üncü yenilgisini Kayserispor'dan alırken teknik direktör Phillip Cocu'nun yeni transfer Diego Reyes'i henüz hazır olmadan hem de farklı mevkide oynatması mağlubiyeti hazırladı. Fenerbahçe'de Cocu'nun şaşırtan tercihleri Kayserispor maçında yenilgiyi hazırladı. İşte o sebepler:
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Fenerbahçe üst üste 3'üncü yenilgisini Kayserispor'dan alırken teknik direktör Phillip Cocu'nun yeni transfer Diego Reyes'i henüz hazır olmadan hem de farklı mevkide oynatması mağlubiyeti hazırladı.
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Fotomaç'ın haberine göre; Hollandalı çalıştırıcı stoper olarak transfer edilen Meksikalı futbolcuyu ön liberoya koydu. Mehmet Topal'ı kenarda tutarak 25 yaşındaki ismi sahaya süren Cocu'nun bu tercihi yenilginin zeminini oluşturdu. Reyes sahada kaldığı 70 dakika boyunca sahada 'hayalet' gibiydi.
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Teknik direktör Phillip Cocu'nun sahaya sürdüğü Diego Reyes son olarak Porto formasıyla Feirense mücadelesinde görev almıştı.
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Sakatlandığı için Meksika'nın Dünya Kupası kadrosuna davet edilmeyen 25 yaşındaki futbolcu yazı ülkesinde tatil yaparak geçirdi.
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Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra 3 idman yapan Reyes, kendini bir anda Kayserispor karşılaşmasının 11'inde gördü.
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Sahada kaldığı 75 dakikada ön libero oynamasına rağmen sadece 1 ikili mücadele kazandı.
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36 KEZ ÖN LİBERO OYNADI
Diego Reyes kariyeri boyunca CF America, Porto, Esyanyol, Real Sociedad ve Porto'nun B Takımı'nda forma giydi. Önceki günkü Kayserispor maçıyla birlikte 228. maçına çıktı. Bunların sadece 36'sında ön libero oynadı. Cocu büyük bir hata yaptı.
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MEHMET TOPAL ARANDI
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun Josef De Souza gittikten sonra Kayserispor'a karşı Mehmet Topal'ı da yedek bekletmesi orta saha direncini tamamen düşürdü.
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Hazır olmayan Diego Reyes karşısında Mehsah adeta futbol resitali sundu. Sarı-lacivertliler, tecrübeli Mehmet Topal'ı aradı.
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HATA ÜSTÜNE HATA
Fenerbahçe'de Cocu'nun şaşırtan tercihleri Kayserispor maçında yenilgiyi hazırladı. İşte o sebepler:
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- Skrtel ve Neustadter ile doğru dürüst idmana çıkmayan kaleci Harun Tekin'i direkt 11'e koydu.
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- Sakatlığı sonrası Dünya Kupası'na gidemeyen ve hiç hazır olmayan Reyes'i ön liberoda kullandı.
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- Forvetlere iyi top kesebilecek Valbuena'yı çıkardı.
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- Fenerbahçe adına günün iyisi Mehmet Ekici'yi çıkarıp, Frey'i soktu. Kanarya zaten zayıf olan orta sahayı tamamen kaybetti.
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- Son 20 dakika doldur boşalt oyununu tercih etti. Rakip stoperler bu hava toplarını rahatlıkla aldı.
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HANİ HEPSİ HAZIRDI?
Fenerbahçe taraftarı, Diego Reyes'in kötü performansını izledikten sonra sportif direktör Damien Comolli'ye "Hani tüm transferler hazır gelecekti?" sorusunu yöneltiyor.
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Comolli "Hazır oyuncular alacağız. İzlediğimiz oyuncular takımlarıyla idman yapıyor, hazır olarak gelecekler" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Reyes'in sahada yürüyecek hali olmaması taraftarı kızdırdı.
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