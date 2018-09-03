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36 KEZ ÖN LİBERO OYNADI

Diego Reyes kariyeri boyunca CF America, Porto, Esyanyol, Real Sociedad ve Porto'nun B Takımı'nda forma giydi. Önceki günkü Kayserispor maçıyla birlikte 228. maçına çıktı. Bunların sadece 36'sında ön libero oynadı. Cocu büyük bir hata yaptı.