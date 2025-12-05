Dijital yalnızlık
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek dijitalleşme oranlarının hayatımıza getirdiği güvensizlik, kalabalıklar içinde yalnızlaşma, çevrim içi alışveriş, veri güvenliğini sağlayamama, dolandırılma korkusu, sürekli tetikte olma bizi yalnızlığa ve mutsuzluğa sürüklüyor. İçimiz hiç rahat değil ancak dijitalden ve sosyal medyadan da kopamıyoruz
2026’ya girerken, 2025’in son dijitalleşme raporunda çok çarpıcı ve dikkat çekici veriler yer alıyor. We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye raporunda; Türkiye genel internet, sosyal medya, mobil kullanım, çevrimiçi alışveriş ve dijital pazarlama verileri sunuluyor.
Dünya nüfusu 8.25 milyara ulaşırken Türkiye nüfusu 87,7 milyona dayandı. Dünya genelinde internet kullanıcıları 6.04 milyara ulaşırken, nüfusa göre kullanım oranı yüzde 73,2.
Türkiye’de ise İnternet kullanan kişi sayısı 77,5 milyon ve bu, nüfusun yüzde 88,3’üne denk geliyor. Bu oran dünya geneline bakıldığında ortalamanın bir hayli üzerinde seyrediyor.
Dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısı 5,66 milyar iken bu sayının nüfusa oranı yüzde 68,7. Türkiye'de ise aktif sosyal medya kullanıcıları 62.3 milyon. Türkiye’de nüfusa göre aktif sosyal medya kullanıcılarının oranı yüzde 70,9 iken, internet kullanıcılarının büyük bir çoğunluğu sosyal medya kullanıyor.
HAFTADA 7 SAAT 13 DAKİKA İNTERNET
Türkiye'de internet kullanıcıları bağlantılı medya üzerinde haftalık ortalama 7 saat 13 dakika zaman geçiriyor.
Ülkemizde internet kullanıcılarının temel internet kullanma nedenlerine bakıldığında; ilk sırada bilgi edinmek yer alıyor. Kullanıcılar yüzde 76,2 oranla interneti öncelikli olarak bilgi edinmek amaçlı kullanıyor.
Türkiye'de ortalama mobil internet bağlantı hızı 68.19 MBPS iken sabit internet bağlantı hızı 56.17 MBPS.
Web trafiğinin yüzde 76,58’ini mobil telefonlar oluşturuyor. Türkiye'den en çok ziyaret edilen web sitesi google.com olurken, google’da en çok aratılan kelime ise “hava durumu.”
HAFTADA 25 SAAT SOSYAL MEDYA
Türkiye'deki internet kullanıcıları, haftalık 25 saat 4 dakikasını sosyal medya üzerinde geçiriyor. Sosyal medya kullanıcılarının aylık ortalama kullandığı sosyal medya platformu sayısı da 7.1.
İnternet kullanıcıları yüzde 89,5 ile en çok Instagram’ı kullanıyor. Instagram’ı sırası ile WhatsApp, Youtube ve Facebook takip ediyor. Ülkemizde 62,3 milyon kullanıcı ile en çok kullanıcısı bulunan platform Instagram. Sıralama devamında; Youtube 57,9 milyon, Tiktok 44,9 milyon, Facebook 34,7 milyon, Linkedin 21 milyon, X(Twitter) 18,5 milyon olarak devam ediyor.
Kullanıcılar günlük ortalama 1 Saat 53 dakika ile en çok Instagram’da zaman geçiriyor.
YÜZDE 97’Sİ 3G-4G-5G KULLANIYOR
Ülkemizde hücresel mobil bağlantıların sayısı 81,9 milyondur. Toplam nüfusa göre mobil bağlantıların oranı yüzde 93,3. Bu bağlantılar içerisinde 3G, 4G ve 5G bağlantılarının payı ise yüzde 97,8.
Finansal içeriklere baktığımız zaman herhangi bir finansal kuruluşta hesabı bulunanların oranı yüzde 81,5. Haftalık çevrim içi herhangi bir ürün veya hizmeti satın alanların oranı yüzde 62.5.
32 MİLYON KİŞİ ÇEVRİM İÇİ SATIN ALMIŞ
2025 yılında çevrim içi kanallardan tüketim malları satın alan kullanıcıların sayısı 32 milyon. Kullanıcıların çevrimiçi bir ürünü satın alma faktörlerinde en etkili olan sebeplerin başında yüzde 55,2 ile ücretsiz teslimat geliyor.
Dijital pazarlama verilerine baktığımız da marka araştırması için kullanılan birincil kanal yüzde 54,8 ile arama motorları olurken; bunu yüzde 44,4 ile sosyal ağlar takip ediyor. Toplamda dijital reklamcılık harcamalarının değeri 1.79 milyar dolar iken; dijital reklam harcamaları toplam reklam harcamalarının yüzde 55’ini oluşturuyor.